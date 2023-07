Queer-Feindlichkeit in der LGBTQ-Szene: Electra Pain hält Standpauke

Frankfurt am Main - Eine Serie homophober Gewalttaten in der Mainmetropole Frankfurt, Klagen über queer-feindliche Diskriminierungen auch in der Saison der Christopher Street Days - feindliche Einstellungen gegenüber homosexuellen, bisexuellen und pansexuellen Menschen sowie gegen über Personen mit Trans-Hintergrund oder nonbinärer Identität sind gegenwärtig immer wieder Thema in den Schlagzeilen. Doch es gibt auch Queer-Feindlichkeit innerhalb der LGBTQ-Szene - hieran erinnerte kürzlich die bekannte Frankfurter Dragqueen Electra Pain (35) auf Instagram.