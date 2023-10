04.10.2023 11:32 Auf Krawall gebürstet: Bill Kaulitz rastet bei Dreharbeiten aus! Das war der Auslöser

Was war denn da los? Bill Kaulitz rastet wegen dieses Themas am Set in Berlin aus ...

Von Sophie Marie Kemnitz

Los Angeles - Streit hinter den Kulissen und Diva-Allüren: Was war da bloß los am Set zu geheimen Dreharbeiten der Band "Tokio Hotel"? Zeigt Bill Kaulitz (34) jetzt sein wahres Gesicht? Miese Stimmung bei Bill Kaulitz (34): Jetzt bekommen es seine Mitmenschen zu spüren. © Screenshot/Instagram/Billkaulitz Schon zu Beginn der neuen Folge "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood" gibt Bill zu verstehen: "Ich bin on the edge. Es wird heute ein bisschen giftig". Doch warum die schlechte Stimmung beim Sänger? Nach dem Hammer-Erfolg beim Deutschen Fernsehpreis 2023, wo die Zwillinge die Trophäe mit "That's My Jam" absahnten, sollte die Stimmung doch eigentlich eine ganz andere sein. Laut eigener Aussage soll sich Bill schon am Morgen über das Telefon mit seiner Mama richtig "ausgekotzt" haben. "Du bist sowieso sehr gereizt zurzeit", so Tom Kaulitz (34) über das Verhalten seines Bruders. Unterhaltung Frederick Lau hat Mega-Nachricht für "4 Blocks"-Fans! Grund für den schlechten Gemütszustand des "Tokio Hotel"-Frontmanns sollen die Schlagzeilen um seine Knutscherei mit Model und YouTuber Marc Eggers (36) auf dem Oktoberfest sein. Homophobe Anfeindungen und böse Anschuldigungen sorgten für gereizte Atmosphäre beim gebürtigen Leipziger. Bei einem zweitägigen Dreh in Berlin bekamen dann scheinbar die falschen Leute seine miese Laune zu spüren. Aber was war passiert? Ausgerastet: Bill Kaulitz zeigt am Set sein "wahres Gesicht" Überarbeitet und verkatert: Dreharbeiten in Berlin sollen Bill den letzten Nerv geraubt haben. © Screenshot/Instagram/Billkaulitz Für ein geheimes Shooting ging es zuletzt für die beiden Brüder mit ihren Band-Kollegen nach Berlin. "Die Nerven bei allen waren relativ blank. Wir waren sehr überarbeitet", beginnt Tom die Story um seinen Zwilling. Lange Wartezeiten und schlechte Planung sollen allen Anwesenden auf das Gemüt geschlagen haben. "Und dann kam es zu dem Punkt am Set, wo du mal dein wahres Gesicht gezeigt hast", erklärt Tom den Zuhörern schadenfroh. "Das kommt nicht oft vor", so der "Tokio Hotel"-Gitarrist über die Situation. Unterhaltung Janine Kunze raubt Fans in hautengem Badeanzug den Atem! Aber nicht jeder feiert Sexy-Schnappschuss Für Bill sei es sehr untypisch, so aus der Haut zu fahren und das dann noch vor fremden Personen. Das eigene Team der Band, das normalerweise für Ordnung bei Planung und Co. sorgt, soll zu den Dreharbeiten nämlich nicht vor Ort gewesen sein, sodass Bill irgendwann die Nase voll hatte. Ein Punkt brachte dann das Fass zum Überlaufen: die Outfits! Ein Thema, das Bill als Fashion-Liebhaber am wichtigsten ist. "Dir hat es so gereicht, dass du dich dann einmal vor der kompletten Mannschaft hingestellt hast und die einmal alle richtig zusammengefaltet hast", fährt Tom die Geschichte fort. "Ich hab mich am Ende des Tages auch nochmal entschuldigt für dich", stichelt Tom weiter. "Das ist doch normal. Es gehört doch auch mal dazu", verteidigt Bill sein Verhalten. Auch die Ereignisse auf dem Oktoberfest sollen für einen vollen Kopf bei dem Musiker gesorgt haben. Um welche Dreharbeiten es sich wohl handelt? Um Weihnachten soll das Geheimnis jedoch gelüftet werden.

Titelfoto: Screenshot/Instagram/Billkaulitz