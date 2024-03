Jetzt ist es raus: ER soll der nächste James Bond werden

Dem 33-Jährigen wurde offiziell die Chance angeboten, den Geheimagenten, der unter dem Codenamen 007 für den britischen Auslandsgeheimdienst MI6 arbeitet, zu spielen. Die Verträge "wolle er in dieser Woche" unterschreiben, berichtete The Sun . Dann wäre es auch offiziell.

Aaron Taylor-Johnson und die australische Schauspielerin Cate Blanchett (54) während der Mailänder Modewoche Ende Februar. © Luca Bruno/AP

Aaron Taylor-Johnson ist aus Filmen wie "Nocturnal Animals", "Kick-Ass", "Bullet Train" und "Avengers: Age of Ultron" bekannt. Er selbst habe noch keinen Kommentar zu dem Angebot abgegeben.

Auf die Gerüchte, dass er in Daniel Craigs Fußstapfen treten könnte, reagierte er zurückhaltend und sagte im Magazin Numéro: "Ich finde es charmant und wunderbar, dass die Leute mich in dieser Rolle sehen. Ich empfinde es als großes Kompliment."

Kinostart in Deutschland für Taylor-Johnsons aktuellen Film "The Fall Guy" ist am 3. Mai. Neben Ryan Gosling (43) und Emily Blunt (41) wird er als berühmter Actionstar zu sehen sein, der vermisst wird.

Außerdem wird er auch in der mit Spannung erwarteten Neuverfilmung des Gothic-Horrorfilms "Nosferatu" aus dem Jahr 1922 unter der Regie von Robert Eggers (40) mit Starbesetzung, darunter Bill Skarsgård (33), Nicholas Hoult (34), Lily-Rose Depp (24) und Willem Dafoe (68), zu sehen sein.

Seine nächste große Rolle führt ihn wieder in das Superhelden-Universum ein: In "Kraven the Hunter", dem fünften Film im "Spider-Man"-Universum, übernimmt er die Titelrolle. Kinostart ist am 30. August.