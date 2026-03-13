Nach "Nervenzusammenbruch" im Training: Schafft Bibi Heinicke diesen "Let's Dance"-Tanz?

Köln - Bei " Let's Dance " wird es für Bianca Heinicke (33) in dieser Woche richtig anstrengend. Der neue Tanz sorgt im Training offenbar für jede Menge Frust und sogar für einen kleinen Zusammenbruch.

Gemeinsam mit Profitänzer Zsolt Sándor Cseke (38) sahnte Bianca Heinicke (33) in der letzten Show 21 Punkte von der Jury ab. © Rolf Vennenbernd/dpa

Für die nächste Show muss die 33-jährige Influencerin gemeinsam mit Profitänzer Zsolt Sándor Cseke (38) einen Cha Cha Cha auf das Lied "We're All In This Together" aus dem Film High School Musical aufs Parkett legen.

Und genau dieser Tanz bringt die zweifache Mama gerade ordentlich ins Schwitzen. Gegenüber RTL verraten die beiden, dass es am Montag sogar zu einem kleinen "Nervenzusammenbruch" kam.

Die Choreo hat es nämlich technisch offenbar richtig in sich. "Hätte ich mir niemals so vorgestellt", erklärt Bianca lachend.

Ganz unschuldig an dem Stress scheint allerdings ihr Tanzpartner nicht zu sein. Zsolt gibt offen zu, dass er seine Promi-Schülerin im Training gern an ihre Grenzen bringt.

"Sie zu quälen, daran habe ich auch Spaß. Aber sie ist eine Person, die kann man pushen und das nutze ich auch aus. Weil ich teste ihre Limits. Eine Stufe habe ich schon erreicht. Das war Montag", so der Profitänzer mit einem Grinsen.