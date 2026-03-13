Nach "Nervenzusammenbruch" im Training: Schafft Bibi Heinicke diesen "Let's Dance"-Tanz?
Köln - Bei "Let's Dance" wird es für Bianca Heinicke (33) in dieser Woche richtig anstrengend. Der neue Tanz sorgt im Training offenbar für jede Menge Frust und sogar für einen kleinen Zusammenbruch.
Für die nächste Show muss die 33-jährige Influencerin gemeinsam mit Profitänzer Zsolt Sándor Cseke (38) einen Cha Cha Cha auf das Lied "We're All In This Together" aus dem Film High School Musical aufs Parkett legen.
Und genau dieser Tanz bringt die zweifache Mama gerade ordentlich ins Schwitzen. Gegenüber RTL verraten die beiden, dass es am Montag sogar zu einem kleinen "Nervenzusammenbruch" kam.
Die Choreo hat es nämlich technisch offenbar richtig in sich. "Hätte ich mir niemals so vorgestellt", erklärt Bianca lachend.
Ganz unschuldig an dem Stress scheint allerdings ihr Tanzpartner nicht zu sein. Zsolt gibt offen zu, dass er seine Promi-Schülerin im Training gern an ihre Grenzen bringt.
"Sie zu quälen, daran habe ich auch Spaß. Aber sie ist eine Person, die kann man pushen und das nutze ich auch aus. Weil ich teste ihre Limits. Eine Stufe habe ich schon erreicht. Das war Montag", so der Profitänzer mit einem Grinsen.
"Let's Dance"-Training bringt Bibi komplett an ihre Grenzen
Für Bianca selbst ist es manchmal schwer, an die komplizierten Schritte zu glauben. Wenn sie Zsolt beim Vormachen beobachtet, wirkt bei ihm alles mühelos. "Und ich denke mir: Nein, mein Körper ist definitiv nicht in der Lage, sich so zu bewegen", gesteht sie ehrlich.
Ihr Tanzpartner bleibt trotzdem optimistisch und glaubt fest daran, dass sie den Cha Cha Cha am Ende auf die Bühne bringen wird.
Wie hart das Training für Let's Dance wirklich ist, hatte Bianca schon kurz nach den ersten Proben auf Instagram deutlich gemacht. Nach den intensiven Einheiten war sie völlig erledigt.
Dabei lief der Auftakt eigentlich ziemlich gut: In der ersten Liveshow der neuen Staffel sammelte Bibi bereits 21 Punkte von der Jury ein.
Ob sie mit ihrem schwierigen Cha Cha Cha am Freitag (13. März) noch einen draufsetzen kann, zeigt sich ab 20.15 Uhr auf dem Tanzparkett bei RTL und im parallelen Livestream auf RTL+.
Titelfoto: Rolf Vennenbernd/dpa