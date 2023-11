Anna-Maria Ferchichi über das Leben an Bushidos Seite: "Er fehlt mir unfassbar"

Die Familie Ferchichi lebt seit einiger Zeit in Dubai. © Screenshot/Instagram/anna_maria_ferchichi

"Den Kindern erkläre ich, dass Papas Arbeit anders ist als die der meisten Menschen, wir dafür aber so leben können. Nächstes Jahr stehen so viele Projekte an, es bleibt spannend", so die Delmenhorsterin.

Eines davon ist die für 2024 geplante "König für immer"-Tour von Bushido. Wenn der Rapper auf den Bühnen in Deutschland, Österreich und der Schweiz seinen Abschied feiert, wird Anna-Maria wohl wieder mit den Kindern zu Hause bleiben.

Vielleicht bleibt aber wieder mehr Zeit für die Familie, wenn Bushido es in Sachen Musik-Karriere künftig tatsächlich etwas ruhiger angehen lässt.

"Ich weiß, die Kinder werden älter und unser Leben wird sich verändern. Wir führen kein 'normales' Leben, ich bin gespannt und hoffe, unser Familienzusammenhalt bleibt für immer so", betonte Anna-Maria Ferchichi.