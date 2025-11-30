 5.108

Nach Pietro Lombardis Giftpfeilen zum Liebes-Aus: Jetzt reagiert Anna-Maria Ferchichi

Pietro Lombardis Einlassungen zum überraschende Liebes-Aus von Rapper Bushido und Ehefrau Anna-Maria Ferchichi bleiben nicht unkommentiert.

Von Denis Zielke

Berlin/Köln - Das überraschende Liebes-Aus von Rapper Bushido (47) und Ehefrau Anna-Maria Ferchichi (44) sorgt für die erste prominente Salve frecher Sprüche - von Sänger Pietro Lombardi (33). Daher geht die Löwen-Mama nun auf Konfrontationskurs.

Anna-Maria Ferchichi (44) lässt den Seitenhieb nicht auf sich sitzen.
Anna-Maria Ferchichi (44) lässt den Seitenhieb nicht auf sich sitzen.  © Joerg Carstensen/dpa

"Lieber Pietro, es muss dich ja wirklich tief gekränkt haben, dass mein Mann dich bei DSDS ersetzt hat, wenn es so aus dir herausschießt", meldete sich Anna-Maria Ferchichi am Samstag in einer Insta-Story bei Pietro Lombardi.

Wir erinnern uns: Vor etwas über einem Jahr gab es bei "Deutschland sucht den Superstar" ein Jury-Beben. Lombardi, der 2011 die achte Staffel der Castingshow gewann, und 2019 erstmalig an der Seite seines Kumpels und früheren Mentors Dieter Bohlen (71) saß, war plötzlich weg vom Fenster: Bushido ersetzte ihn als Juror.

"Zur Klarstellung: Die Entscheidung lag an dem Verhalten deiner Partnerin, nicht an meinem Mann", streute die Achtfach-Mutter Salz in die Wunde.

Maite Kelly offen und ehrlich: Schlagersängerin gibt intime Details preis
Promis & Stars Maite Kelly offen und ehrlich: Schlagersängerin gibt intime Details preis

Damals hatte es einen Polizeieinsatz wegen des Verdachts der häuslichen Gewalt gegen seine damalige Verlobte Laura Maria Rypa (29) gegeben. Am Ende half es auch nichts, dass sich Bohlen für seinen Schützling einsetzte. Pietro musste seinen Platz räumen.

"Oder nimmst du mir es noch übel, dass ich in meinem Podcast gesagt habe, wie arm es wirkt, wenn man sich auch Jahre später noch öffentlich über seine Exfrau beklagt", legte die Dubai-Auswanderin nach und ergänzte: "Es ist das Paradebeispiel dafür, wie man es nicht machen sollte."

Bushidos Noch-Frau Anna-Maria Ferchichi arbeitet sich an Pietro Lombardi ab

Pietro Lombardi (33) bekommt eine Retourkutsche.
Pietro Lombardi (33) bekommt eine Retourkutsche.  © Bodo Schackow/dpa-Zentralbild/dpa

Zudem stichelte Bushidos Noch-Ehefrau, dass es nicht Pietros erste gescheiterte Beziehung mit Anhang sei: "Du kannst mich also gerne vom Gegenteil überzeugen."

Von 2013 bis 2016 war der 33-Jährige mit Sarah Engels (33) verheiratet, aus der zwei gemeinsame Kinder hervorgingen. Mit Laura hat er zudem zwei Söhne.

Die Schwester von Pop-Star Sarah Connor (45) zeigte sich hingegen offenbar zuversichtlich, dass der Star-Rapper und sie den richtigen Weg gehen: "Währenddessen gebe ich meinem Mann und meiner Ehe genau den Raum, den wir brauchen, um uns zu sortieren."

Liebeshammer um Oliver Pocher: Ist sie die Neue des Comedians?
Oliver Pocher Liebeshammer um Oliver Pocher: Ist sie die Neue des Comedians?

Seinen längeren Seitenhieb vom Vortag hatte der Pietro mit den Worten begonnen: "Erst öffentlich über unsere Beziehung sprechen und hetzen und jetzt diese Nachricht. Karma."

Titelfoto: Joerg Carstensen/dpa, Bodo Schackow/dpa-Zentralbild/dpa (Bildmontage)

Mehr zum Thema Anna-Maria Ferchichi: