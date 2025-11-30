Nach Pietro Lombardis Giftpfeilen zum Liebes-Aus: Jetzt reagiert Anna-Maria Ferchichi
Berlin/Köln - Das überraschende Liebes-Aus von Rapper Bushido (47) und Ehefrau Anna-Maria Ferchichi (44) sorgt für die erste prominente Salve frecher Sprüche - von Sänger Pietro Lombardi (33). Daher geht die Löwen-Mama nun auf Konfrontationskurs.
"Lieber Pietro, es muss dich ja wirklich tief gekränkt haben, dass mein Mann dich bei DSDS ersetzt hat, wenn es so aus dir herausschießt", meldete sich Anna-Maria Ferchichi am Samstag in einer Insta-Story bei Pietro Lombardi.
Wir erinnern uns: Vor etwas über einem Jahr gab es bei "Deutschland sucht den Superstar" ein Jury-Beben. Lombardi, der 2011 die achte Staffel der Castingshow gewann, und 2019 erstmalig an der Seite seines Kumpels und früheren Mentors Dieter Bohlen (71) saß, war plötzlich weg vom Fenster: Bushido ersetzte ihn als Juror.
"Zur Klarstellung: Die Entscheidung lag an dem Verhalten deiner Partnerin, nicht an meinem Mann", streute die Achtfach-Mutter Salz in die Wunde.
Damals hatte es einen Polizeieinsatz wegen des Verdachts der häuslichen Gewalt gegen seine damalige Verlobte Laura Maria Rypa (29) gegeben. Am Ende half es auch nichts, dass sich Bohlen für seinen Schützling einsetzte. Pietro musste seinen Platz räumen.
"Oder nimmst du mir es noch übel, dass ich in meinem Podcast gesagt habe, wie arm es wirkt, wenn man sich auch Jahre später noch öffentlich über seine Exfrau beklagt", legte die Dubai-Auswanderin nach und ergänzte: "Es ist das Paradebeispiel dafür, wie man es nicht machen sollte."
Bushidos Noch-Frau Anna-Maria Ferchichi arbeitet sich an Pietro Lombardi ab
Zudem stichelte Bushidos Noch-Ehefrau, dass es nicht Pietros erste gescheiterte Beziehung mit Anhang sei: "Du kannst mich also gerne vom Gegenteil überzeugen."
Von 2013 bis 2016 war der 33-Jährige mit Sarah Engels (33) verheiratet, aus der zwei gemeinsame Kinder hervorgingen. Mit Laura hat er zudem zwei Söhne.
Die Schwester von Pop-Star Sarah Connor (45) zeigte sich hingegen offenbar zuversichtlich, dass der Star-Rapper und sie den richtigen Weg gehen: "Währenddessen gebe ich meinem Mann und meiner Ehe genau den Raum, den wir brauchen, um uns zu sortieren."
Seinen längeren Seitenhieb vom Vortag hatte der Pietro mit den Worten begonnen: "Erst öffentlich über unsere Beziehung sprechen und hetzen und jetzt diese Nachricht. Karma."
Titelfoto: Joerg Carstensen/dpa, Bodo Schackow/dpa-Zentralbild/dpa (Bildmontage)