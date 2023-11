"Gelumpe"-Markus besucht Freunde und macht Gericht mit Biberratte: So fällt sein Fazit aus!

Hannover/Gera - TikTok-Star Markus Hanschke (37) alias dr.emkus aus Gera hat sich an ein Gericht mit dem Fleisch einer Biberratte gewagt und auch probiert!

Nutrias, auch Sumpfbiber genannt, sind nach Angaben des Deutschen Jagdverbandes kleiner als Biber, aber deutlich größer als Bisamratten. (Symbolbild) © Julian Stratenschulte/dpa

Am Ende ging der Daumen bei Markus tatsächlich nach oben. Auf dem Teller befinden sich Klöße wie es sich für einen waschechten Thüringer gehört, Rotkohl, eine Champignon-Créme-Sauce, aber auch das Fleisch einer Biberratte!

Genauer gesagt handelt es sich um Nutriafleisch. Zur Aufklärung: Nutrias sind Nagetiere, die ans Wasser gebunden sind. Sie werden auch Sumpfbiber genannt, sind aber kleiner als Biber. Sie gehören der Familie der Biberratten an.

Und wie kommt jetzt ausgerechnet "Gelumpe"-Markus dazu, so ein Vieh in einem Gericht unterzubringen? Kleine Rückblende: Markus' war vor Kurzem in Hannover und hatte sich für die Rettung von "Nutria World" eingesetzt - ein Satireprojekt, initiiert von Freunden von Markus.

Über Nutrias wird allerdings nicht nur wegen Nutria World viel gesprochen, nein, auch weil die Biberraten hier und da durchaus auf der Speisekarte stehen.

Klar, dass der Doktor der einfachen Kochkunst, der in der Vergangenheit auch schon einen Burger aus Leberkäse kreiert hat, das selbst mal probieren musste.