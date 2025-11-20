Kein Kontakt: Uwe Ochsenknecht will Enkeltochter nicht sehen
Berlin - Blitzschwangerschaft und Blitztrennung: Yeliz Koc (32) und Jimi Blue Ochsenknecht (33) haben sozusagen ein Liebesleben auf der Überholspur geführt. Jetzt soll endlich ein wenig Ruhe in ihrer Familie einkehren.
Allerdings weiß Snow (noch) gar nicht, wer ihr leiblicher Vater ist. Schließlich musste sie knapp zwei ihrer drei Lebensjahre bislang ohne ihren Papa verbringen.
Zwar hat Ochsenknecht in der jüngeren Vergangenheit den Kontakt zu seiner Tochter wieder langsam aufgebaut, allerdings "er ist 'Jimi' statt Papa", erzählt die 32-Jährige in einem gemeinsam geführten Joyn-Interview zur dritten Staffel "Forsthaus Rampensau".
Er sei halt einfach da. "Ich sehe sie jetzt regelmäßig, so oft ich kann", behauptet der Ochsenknecht-Sprössling und fängt sich sogleich einen missmutigen Blick der Mutter seiner Tochter ein.
Unter "regelmäßig" versteht der 32-Jährige nämlich im Schnitt einmal pro Monat, wie sich dann herausgestellt hat - na immerhin. "Ich schaue mir auch an, wie es jetzt im Format läuft und vielleicht ist danach der passende Moment, wo Snow dann ihren Papa kennenlernt", macht Yeliz ihrem Ex Hoffnung - ein Liebes-Comeback wird es aber wohl nicht geben.
Mit dem "Format" meint sie "Forsthaus Rampensau". Dieser Teil des Interviews wurde offensichtlich im Vorfeld der Reality-TV-Show geführt, an der die beiden ursprünglich zusammen teilnehmen wollten.
Yeliz Koc enttäuscht von Opa Uwe Ochsenknecht: "Kenne ihn ja nicht"
Bei einem Sieg sollte das Preisgeld für Snow angelegt werden. "Wenn wir gewinnen, dann geht das Geld quasi an unsere Tochter", merkt Koc an.
Aus dem gemeinsamen Sieg sollte jedoch nichts werden, denn kurz vor Beginn der Show wurde der Ochsenknecht-Sprössling verhaftet und musste einige Zeit im Knast schmoren.
Damit sei er nach seinem Onkel und seinem Vater Uwe Ochsenknecht (69) das dritte Familienmitglied, das hinter Gittern gesessen habe, bemerkte Jimi Blue. Robin Wierichs (†57), der Bruder seiner Mutter, Natascha Ochsenknecht (61), starb im vergangenen Jahr überraschend in einer bayerischen Justizvollzugsanstalt.
Vater Uwe musste Anfang der 1980er Jahre einen Monat in U-Haft verbringen. Ihm wurde Drogenhandel zur Last gelegt. Zu ihm hat Yeliz dann auch noch etwas zu sagen: "Keine Ahnung, ich kenne ihn ja nicht", bemerkt die ehemalige "Bachelor"-Teilnehmerin ein wenig abfällig und stellt knallhart klar: "Er wollte uns ja nie kennenlernen!"
Heißt im Klartext: Uwe Ochsenknecht hat nach mehr als drei Jahren noch nicht ein einziges Mal seine Enkeltochter gesehen.
Titelfoto: Annette Riedl/dpa