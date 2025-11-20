Kein Kontakt: Uwe Ochsenknecht will Enkeltochter nicht sehen

Berlin - Blitzschwangerschaft und Blitztrennung : Yeliz Koc (32) und Jimi Blue Ochsenknecht (33) haben sozusagen ein Liebesleben auf der Überholspur geführt. Jetzt soll endlich ein wenig Ruhe in ihrer Familie einkehren.

Yeliz Koc (32) und Jimi Blue Ochsenknecht (33) wollen sich künftig gemeinsam um Tochter Snow kümmern. © Malin Wunderlich/dpa

Allerdings weiß Snow (noch) gar nicht, wer ihr leiblicher Vater ist. Schließlich musste sie knapp zwei ihrer drei Lebensjahre bislang ohne ihren Papa verbringen.

Zwar hat Ochsenknecht in der jüngeren Vergangenheit den Kontakt zu seiner Tochter wieder langsam aufgebaut, allerdings "er ist 'Jimi' statt Papa", erzählt die 32-Jährige in einem gemeinsam geführten Joyn-Interview zur dritten Staffel "Forsthaus Rampensau".

Er sei halt einfach da. "Ich sehe sie jetzt regelmäßig, so oft ich kann", behauptet der Ochsenknecht-Sprössling und fängt sich sogleich einen missmutigen Blick der Mutter seiner Tochter ein.

Unter "regelmäßig" versteht der 32-Jährige nämlich im Schnitt einmal pro Monat, wie sich dann herausgestellt hat - na immerhin. "Ich schaue mir auch an, wie es jetzt im Format läuft und vielleicht ist danach der passende Moment, wo Snow dann ihren Papa kennenlernt", macht Yeliz ihrem Ex Hoffnung - ein Liebes-Comeback wird es aber wohl nicht geben.

Mit dem "Format" meint sie "Forsthaus Rampensau". Dieser Teil des Interviews wurde offensichtlich im Vorfeld der Reality-TV-Show geführt, an der die beiden ursprünglich zusammen teilnehmen wollten.