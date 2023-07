Reality-Darstellerin mit dramatischem Appell gegen die AfD

Josimelonie (29) ist eine bekannte Reality-Darstellerin - und steht offen dazu, eine Frau mit Trans-Hintergrund zu sein. © Screenshot/Instagram/josimelonie

Die Wahl-Kölnerin, die auch lange Zeit im rheinland-pfälzischen Mainz lebte, veröffentlichte eine Instagram-Story mit einer längeren Text-Botschaft.

Im ersten Absatz heißt es: "Dass es Länder gibt, die Trans-Menschen wieder ihre hart erkämpften Rechte nehmen, löst in mir eine unglaubliche Angst aus. Angst, dass wir auch in Deutschland an diesen Punkt kommen." (Alle Zitate wurden redaktionell angepasst.)

Josimelonie spielte damit vermutlich auf eine der jüngsten Nachrichten aus Russland an. Wie unlängst bekannt wurde, dürfen in dem Land keine Geschlechtsangleichungen mehr durchgeführt werden. Auch die dazu gehörenden chirurgischen Eingriffe und die bei vielen Geschlechtsangleichungen notwendige Hormon-Therapie wurden verboten. Bereits bestehende Ehen mit Personen mit Trans-Hintergrund sollen in Russland zudem für ungültig erklärt werden.

Die Kölnerin ist selbst eine Frau mit Trans-Identität - und sie hat sich in der Vergangenheit immer wider für die Rechte aller Menschen mit Trans-Hintergrund eingesetzt.

In dem Text aus der Instagram-Story der 29-Jährigen ist weiter zu lesen: "Ich kann diesen Hass nicht verstehen und verstehe nicht, wie sich andere Menschen durch Trans-Menschen so angegriffen fühlen können."

Im zweiten Absatz ihrer Botschaft kommt Josimelonie auf die AfD zu sprechen - und sie wird dabei sehr dramatisch.