Karnevalsauftakt: Josimelonie übel beleidigt, doch das Reality-Girl setzt sich zur Wehr

Köln - Der Karnevalsauftakt am gestrigen 11.11. war für Reality-Darstellerin Josimelonie (29, " Liebe im Sinn ", " Das perfekte Dinner ") äußerst turbulent. Erst erlebte die Wahl-Kölnerin ein Desaster mit ihrem Kostüm, dann wurde sie auch noch auf äußerst bösartige Art und Weise beleidigt – doch offenbar wusste sich die 29-Jährige gut zu wehren.

Zunächst feierte Josimelonie (29) beim Kölner Karnevalsauftakt in einem Astronauten-Kostüm, doch im Laufe des Samstagnachmittags musste sie das Kostüm wechseln. © Screenshot/Instagram/josimelonie

Die Reality-Darstellerin ist schon seit jeher eine große Karnevals-Enthusiastin, auch wenn sie während ihrer Zeit in der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt Mainz vermutlich eher von Fastnacht sprach.

Am gestrigen Samstag feierte sie zunächst ausgelassen zusammen mit Freundinnen, dabei trug die 29-Jährige ein Astronauten-Kostüm. Dann kam es zum Desaster: Das Oberteil ihres Outfits platze auf Höhe des Bauches, wie Josimelonie – trotz der Misere laut lachend – in einem Instagram-Clip ihren Fans berichtete.

Doch ein neues Kostüm – ein orangefarbener Ganzkörper-Overall mit schwarzer Bauchtasche – war schnell organisiert. Vermutlich sollte sie damit eine Gefängnisinsassin aus der Fernsehserie "Orange Is the New Black" darstellen.

Die Kölnerin feierte weiter ausgelassen, doch dann musste sie sich einer äußerst respektlosen Beleidigung erwehren, wie sie in einem weiteren Instagram-Video mitteilte.