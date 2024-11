Model Larissa Neumann rechnet knallhart ab: "Nicht eine Träne nachgeweint"

Frankfurt am Main - Model Larissa Neuman (24, " Kampf der Realitystars ") hat eine gravierende Veränderung in ihrem Leben vorgenommen und veranstaltete dazu kürzlich ein Q&A auf Instagram.

Larissa Neuman (24) ist als Model und Influencerin erfolgreich. Als Reality-Darstellerin hat sie ebenfalls Erfahrungen gesammelt. © Screenshot/Instagram/tigerlariz

Die Ex-Kandidatin der Castingshow "Germany's Next Topmodel" (GNTM 2020) ist von Berlin zurück in ihre alte Heimat nach Frankfurt am Main umgezogen.

Schon seit einiger Zeit lässt sie ihre rund 187.000 Instagram-Follower miterleben, wie sie ihre neue Wohnung in der Mainmetropole Stück für Stück einrichtet.

Das Q&A, welches Larissa kürzlich veranstaltete, drehte sich um ihre Wohnung. Doch ein Fan richtete eine tiefergehende Frage an das Model: "Vermisst Du Berlin? Oder bist Du happy, in Frankfurt zu sein? 🫶🏻."

Die 24-Jährige formulierte hierzu eine längere Antwort, die sie mit den Worten "Um ehrlich zu sein" einleitete.