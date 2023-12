Tausende Euro? So viel schenkt MontanaBlack seinen Liebsten zu Weihnachten

Weihnachten habe keine besondere religiöse Bedeutung für ihn, es sei einfach ein Tag, auf den er sich freue, weil die Familie zusammenkomme. "Streit gab es noch nie an Weihnachten, außer vielleicht um die Schnapsflasche von Opa", witzelte "Monte".

Eventuell werde er bei einem lokalen Metzger einen "schönen Braten für die Familie" bestellen. Er selbst esse allerdings kein Fleisch, wolle sich stattdessen "an den Beilagen bedienen" - und darauf achten, dass sein Opa nicht zu viel Schnaps trinke.

Der Nudelauflauf, den er in der Vergangenheit immer gemacht habe, sei dieses Jahr aber nicht angesagt: "Da hat die Familie einheitlich beschlossen, dass sie den zwar sehr gerne mögen, aber nicht weihnachtlich genug finden", gestand Marcel Eris, wie der Streamer bürgerlich heißt.

Privat lädt der 35-Jährige seine Familie, allen voran seine Großeltern, am zweiten Weihnachtstag zum Essen in sein Haus außerhalb von Buxtehude ( Niedersachsen ) ein - aus einem ganz bestimmten Grund.

Privat mag es der 35-Jährige bodenständig, aber beruflich lässt er es krachen: Er plant eine XXL-Weihnachtsfeier mit rund 200 Social-Media-Freunden. © Instagram/montanablack

Geschenke wolle der 35-Jährige nicht haben: "Ich bin älter geworden, habe Erfolg und mir selber die Dinge gekauft, die ich haben möchte", unterstrich er. Anderen etwas zu schenken, mache er wiederum gern.

"Meistens Bargeld, weil ich selber weiß, dass man mit Bargeld am meisten anfangen kann und sich selbst davon dann kaufen kann, was man möchte. Da beschenke ich aber nur die jungen Leute, wie meinen Cousin, meine Cousine, meine Schwester", erläuterte er.



Doch von welcher Summe ist bei dem Millionär in diesem Fall die Rede? "Nur weil ich gutes Geld verdiene, schenke ich meiner Cousine oder Schwester jetzt nicht mehrere Tausend Euro zu Weihnachten. Man muss da auch bodenständig bleiben", betonte "Monte".

Weniger bodenständig ist allerdings das, was der Streamer am 17. Dezember "beruflich" vorhat: Mit etlichen Stars aus der Social-Media-Welt und der Unterhaltungsbranche will der Buxtehuder eine Mega-Weihnachtsparty feiern.

Dafür hat MontanaBlack eigens ein ganzes Ski-Resort samt Hotelanlage gemietet. Unter den rund 200 Gästen sind unter anderem Knossi (37), Pietro Lombardi (31), Julienco (30), Steven Gätjen (51), Paola Maria (30) und Julia Beautx (24).