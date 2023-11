Nina Bott zieht in der Badewanne blank und bittet Fans: "Regt euch nicht auf"

Dass die Vierfach-Mama durchaus gern auch mal ein wenig mit ihrer Freizügigkeit provoziert, bewies sie nun mit ihrem neuesten Posting. Am Dienstag veröffentlichte Nina ein Foto aus ihrer Badewanne.

"Warum muss man das zeigen? Ist das nicht für sich selber und den Ehemann bestimmt? Ich verstehe nicht, was man damit sagen möchte", wetterte eine Nutzerin und bekam dafür durchaus Zuspruch.

Erst vor wenigen Monaten sorgte die 45-Jährige bei vereinzelten Mitgliedern ihrer Community für negative Reaktionen , als sie sich bei einer Auszeit am Strand im Bikini präsentierte oder ein Foto ihrer Kehrseite im knappen Badeanzug postete.

Auch auf ihrem Instagram-Account geizt die Schauspielerin bekanntlich nicht mit ihren Reizen - was nicht immer bei allen auf Verständnis stößt.

In der Caption witzelte die Schauspielerin: "Regt euch nicht auf, vielleicht habe ich ja sogar was an und man sieht es nur nicht. Nippel braucht hier auch keiner suchen. Bin mir dieses Mal ganz sicher."

In der Vergangenheit waren auf dem Profil der 45-Jährigen immer mal wieder (vermeintliche) Brustwarzen zu sehen - manchmal waren sich die Follower auch nicht sicher, ob es nun ein lachsfarbener BH oder tatsächlich ein Nippel war.

Mit ihrem neuen Post sorgte Nina jedenfalls für Begeisterung bei ihren Fans.