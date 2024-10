Pietro Lombardi wegen Söhnchen Amelio am Limit: "Ist schwierig!"

Seine drei Kinder sind für "DSDS"-Juror Pietro Lombardi (32) sein ganzer Stolz. © Bildmontage: Instagram/pietrolombardi (Screenshots)

Im August wurde der ehemalige "DSDS"-Gewinner und aktuelle Juror der RTL-Show zum dritten Mal Vater. "Welcome to our Family, Amelio Elija. Es ist so schön zu sehen, wie unsere Familie wächst", schrieben er und seine Verlobte Laura Maria Rypa (28) damals zu einem Instagram-Post aus der Klinik.

Das Leben als vierköpfige Familie birgt jedoch so seine Tücken. In einer Fragerunde auf seinem Kanal machte der frühere Pizzabäcker und Swarovski-Steinleger jetzt ein Thema öffentlich, dass ihn derzeit besonders umtreibt - vor allem nachts!

"Amelio macht alle zehn Minuten diese Geräusche, selbst im Schlaf", offenbarte Pie. Und das strapaziert offenbar gehörig seine Nerven. "Obwohl Laura die Nächte übernimmt, habe ich das Gefühl, dass ich maximal eine Stunde wirklich tief schlafe."

Immer wieder werde er durch das Baby-Glucksen aufgeweckt. Zwar garnierte der Dreifach-Papa seine Story mit einem lachenden Emoji, doch ein wenig "Verzweiflung" schwang zwischen den Zeilen schon mit.