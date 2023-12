Huch! Ex von Sylvie Meis liked ihre heißen Bikini-Pics

Heiß! Diese Aufnahmen von Sylvie Meis (45) gefallen nicht nur ihren Fans. © Screenshot/Instagram, Sylviemeis

Die "Love Island"-Moderatorin gönnt sich kurz vorm Weihnachtsfest eine sonnige Auszeit auf den Malediven. Ihre rund 1,4 Millionen Follower auf Instagram beglückt die Beauty dabei mit einem Bikini-Schnappschuss nach dem anderen.

Mal springt sie ausgelassen in einem schwarzen Zweiteiler am Strand entlang, ein anderes Mal posiert sie in einem knappen Cut-Out-Bikini unter einem großen Palmenwedel oder nuckelt im süßen Beach-Look an einer Kokosnuss.

Die heißen Bilder schinden Einruck - und zwar nicht nur bei den Fans!

Auch Sylvies Ex-Mann Niclas Castello (45) konnte es sich nicht verkneifen, seiner Verflossenen ein Like dazulassen. Unter einem Video, in dem sich die Blondine im lila Bikini lasziv am Traumstrand rekelt, versteckte sich auch ein Herzchen des Künstlers.