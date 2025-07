Trauerfeier für Carlo von Tiedemann (†81): Weggefährten erinnern sich an gemeinsame Momente

Hamburg - Nachdem Carlo von Tiedemann (†81) bereits am Dienstag im engsten Familienkreis beigesetzt wurde, verabschiedet sich Hamburg am Donnerstag ab 16.30 Uhr im Michel mit einer großen Trauerfeier vom Kult-Moderator.

Im Alter von 81 Jahren ist der Kult-Moderator am 8. Juni im Beisein seiner Familie gestorben. Er litt zuletzt an einer Herzkrankheit.

Westlake meinte, dass von Tiedemann seine Hörerschaft liebte, aber auch die Menschen, mit denen er zusammenarbeitete. "Und die Menschen liebten ihn. Ich habe in all den Jahren nicht einen Menschen getroffen, der Carlo nicht mochte", sagte die Moderatorin.

Urban nannte seinen Kollegen einen der "herzlichsten Menschen unter der Sonne". Er sei nicht nur "wild und überschäumend" gewesen, sondern auch "nachdenklich und tief". Im Radio konnte von Tiedemann das tun, was er am besten konnte: kommunizieren. "Er hatte die Gabe, Menschen zu binden."

Julia Westlake und Peter Urban treten nach vorne und erinnern sich mit rührenden Worten an die gemeinsame Zusammenarbeit.

Der kirchliche Teil der Trauerfeier ist zu Ende gegangen. Nun spielt Joja Wendt ein Medley an den liebsten Songs von Carlo von Tiedemann.

Als gläubiger Christ habe der Moderator geschafft, was in der Bibel stehe: Ich habe den guten Kampf gekämpft.

Anschließend startete Michel-Pastorin Julia Atze mit der Ansprache. "Wie oft haben wir uns auf diese Melodie gefreut." Am Ende war sein Tod eine Erlösung, wie sie sagte. Denn eine Krankheit hatte sich an die nächste gereiht.

Für Ellermann war von Tiedemann nicht nur ein Vorbild, er war auch ein Kumpel. "Man konnte sich mit ihm auch mal zoffen. Danach war alles wieder in Ordnung. Es war alles perfekt", erinnerte er sich.

Moderator Andreas Ellermann erinnert sich im Gespräch mit TAG24 an keinen ganz besonderen Moment mit Carlo von Tiedemann, sondern an ganz viele: "Es gibt Tausend Momente, da kann man keine einzelnen Aufzählen."

TAG24 erwischte TV-Koch Tim Mälzer und fragte ihn nach seiner schönsten Erinnerung an den Moderator: "Anfang der 90er, das waren eigentlich seine wilden Zeiten. Es gibt Licht und Schatten in seinem und das sind die Menschen, die ich am meisten mag, die mit Ecken und Kanten."

Und dazu gehörte eben auch von Tiedemann. "Ich finde, er hat so viel hinterlassen, dass er für mich, das ist kein zu Grabe tragen, sondern man verabschiedet sich von einer gewissen Person, Figur, Hülle, aber seine Geschichten bleiben mir lebendig und das ist das Schöne."