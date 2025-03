20.03.2025 14:35 "Unvorstellbare Schmerzen": Christina Applegate wegen MS mehr als 30 Mal in Klinik eingewiesen!

Christina Applegate spricht sehr offen über ihr Leben mit Multipler Sklerose (MS). So auch in ihrem Podcast, in dem sie nun sehr schmerzliche Details verriet.

Von Niklas Perband

Los Angeles (USA) - Im Sommer 2021 bekam Christina Applegate (53) eine lebensverändernde Diagnose: Multiple Sklerose! Seitdem kämpft die Schauspielerin tapfer, spricht sehr offen über ihr Leben mit der nicht heilbaren Autoimmunerkrankung. So auch in ihrem Podcast, in dem sie nun sehr schmerzliche Details über ihren Gesundheitszustand verriet. Christina Applegate (53) machte ihre MS-Diagnose im August 2021 öffentlich. Einen Monat zuvor hatte sie von der Erkrankung erfahren. © VALERIE MACON/AFP Den "MeSsy"-Podcast hatte Applegate 2024 mit ihrer Kollegin Jamie-Lynn Sigler (43) ins Leben gerufen, berichtet dort nicht nur von ihrem MS-Leiden, sondern auch von ihren Depressionen und anderen Tabu-Themen. Anlässlich des einjährigen Jubiläums veröffentlichten die beiden Schauspielerinnen in dieser Woche eine neue Folge. Darin erzählt der "Eine schrecklich nette Familie"-Star von heftigsten Folgen ihrer Erkrankung. "In den drei Jahren seit der Diagnose war ich aufgrund von Erbrechen, Durchfall und unvorstellbaren Schmerzen mehr als 30 Mal im Krankenhaus", berichtet Applegate. Promis & Stars Zukünftiger Kanzler: Das denkt TV-Legende Harald Schmidt über Friedrich Merz An der 53-Jährigen seien unzählige Tests durchgeführt worden, durch CT-Scans und andere Untersuchungen sei "so viel Strahlung" in ihren Körper gelangt. Doch mittlerweile glaubt Applegate, den eigentlichen Grund für die krassen Symptome zu kennen. Christina Applegate spricht von "Fight Club" in ihrem Körper Applegate bei den 75. Emmy Awards. Es war einer ihrer letzten Auftritte auf einer großen Bühne. © Kevin Winter/Getty Images via AFP "Nun, vielleicht ist das bei dir nicht der Fall, aber ich sage dir einfach Folgendes", erklärt sie an eine Hörerin gewendet, die von ähnlichen Problemen berichtet. "Sprich mit deinem Arzt über Motilitätsprobleme, okay? Denn MS führt unter anderem dazu, dass unsere Organe langsamer arbeiten – [...] die Funktion unserer Organe verlangsamt sich", führt die "Dead to Me"-Darstellerin aus. Über ihre Leiden sagt Applegate: "Wenn ich k*cken muss, muss ich mich übergeben. Und wenn ich mich übergebe, habe ich große Schmerzen und dann passieren all diese Dinge." Es sei ein "Fight Club" in ihrem Körper. Promis & Stars Christina Hänni spricht Klartext über drastischen Gewichtsverlust: "Fühle mich sexy!" Christina Applegate machte ihre MS-Diagnose nur einen Monat, nachdem sie diese erhalten hatte, öffentlich. Wenig später zog sie sich gezwungenermaßen aus Hollywood zurück. Bei einem ihrer letzten großen öffentlichen Auftritte während der 75. Emmy Awards bekam sie Anfang 2024 tosenden Applaus von ihren Kollegen.

Titelfoto: VALERIE MACON/AFP