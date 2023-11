Was Pocher-Ex Sandy in Amiras Haus sieht, sorgt bei ihr für ein komisches Gefühl

Alessandra "Sandy" Meyer Wölden (40, l.) und Amira Pocher (31) feierten im Frühjahr 2023 gemeinsam den 40. Geburtstag der Wahl-Amerikanerin in Paris. © Bildmontage: Instagram/sandymeyerwoelden (Screenshots)

Nach den Schlagzeilen der vergangenen Wochen ist die Wahl-Amerikanerin mehr denn je um Harmonie bemüht. Sandy hat nach der Trennung von Oliver Pocher (45) im Jahr 2014 immerhin ebenfalls eine öffentliche Schlammschlacht durchgemacht.

Zum Wohl der gemeinsamen Kinder von Olli und Amira möchte sie eine Wiederholung der damaligen Eskalation gerne verhindern. Ein erster kleiner Schritt scheint dabei geschafft: Die 40-Jährige hat sich mit der "Prominent"-Moderatorin getroffen.

"Wir haben auch einiges zu besprechen gehabt", betont Sandy in der vierten Folge von "Die Pochers! Frisch recycelt". Sie wolle gerne "ein bisschen Ruhe in die Veranstaltung bringen". Es war das erste persönliche Aufeinandertreffen der beiden Frauen nach der Biyon-Eskalation.

Für die Fünffach-Mama bedeutete der Besuch bei Amira gleichzeitig auch eine Reise in die Vergangenheit. Der Grund: Die 31-Jährige lebt aktuell tatsächlich in den vier Wänden, in denen Sandy einst zusammen mit Olli gewohnt hat.

Im Gespräch mit dem Comedian offenbart sie: "Das war irgendwie ein komisches Gefühl, in dem Haus zu sein, in dem alles anfing und auch aufgehört hat." Dass Amira nun dort lebe, sei "an Absurdität nicht mehr zu überbieten".