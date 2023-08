"Lächerlich und unecht": Üppige Haarpracht von Prinz Harry sorgt für mächtig Spott!

Kalifornien (USA) - Ein Business-Foto von Prinz Harry (38) regt derzeit viele Gespräche über dessen Haarpracht an. Denn darauf sind sie voller und dunkler, als auf kürzlich aufgenommenen Fotos - da wirken seine Haare dünner und rötlicher.

Toupet, Haar-Transplate oder doch nur Fotoshop? Ein Foto von Prinz Harry (38) auf dessen Unternehmensseite von "BetterUp" sorgt gerade für mächtig Gesprächsstoff im Netz. © Bildmontage: Screenshot: BetterUp, Andrew Milligan / POOL / AFP

Was steckt hinter der neuen Haarpracht des Prinzen? Das fragt sich gerade die ganze Welt. Dabei hagelt es auch viele kritische Kommentare, denn die britischen Royals sind nicht gerade für volles Haar bekannt.

Und auch bei jüngeren vergangenen Auftritten war noch nichts von der Wirkung eines mysteriösen Haarwachstums-Serums zu erkennen.

Wie die Zeitung New York Post berichtet, handelt es sich bei dem Businessfoto von Harry, das gerade in aller Munde ist, um ein Bild, welches auf der Unternehmensseite von "BetterUp", auf welcher der Prinz als "humanitärer Helfer, Militärveteran, Verfechter des psychischen Wohlbefindens und Umweltschützer" beschrieben wird.

Die "Transformations"-Firma für psychische Gesundheit kann für ihren Chief Impact Office Harry offenbar auch voranschreitenden Haarausfall in eine volle Mähne transformieren.

Seltsamerweise wurden die Sussexes erst Anfang des Monats in Tokyo gesichtet. Reichlich Fotos vom Polo-Cup am 12. August in Singapur gibt es obendrein. Von Harrys voller Friese fehlte da jedoch jede Spur ...