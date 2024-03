Spitze gegen Prinzessin Kate? Harry und Meghan reagieren auf Foto-Skandal!

Prinz Harry (39) und Herzogin Meghan (42, r.) schalten sich in den Foto-Skandal um Prinzessin Kate (42, l.) ein. © Montage: Aaron Chown/PA Wire/dpa, Amy Katz/ZUMA Press Wire/dpa

Kaum ein anderes Familienfoto hat wohl je für so viele Schlagzeilen gesorgt: Am britischen Muttertag zeigte sich die Princess of Wales erstmals seit ihrer Bauch-Operation wieder strahlend in den sozialen Medien, umringt von ihren drei Kindern Prinz George (10), Prinzessin Charlotte (8) und Prinz Louis (5).

Doch schnell wurden Ungereimtheiten an dem Bild festgestellt und die Verbreitung gestoppt. Die Ehefrau von Prinz William (41) räumte daraufhin ein, das Foto mit ihren Kids bearbeitet zu haben und entschuldigte sich öffentlich.

Nun haben erstmals auch Kates Schwager Harry und seine Frau Meghan Stellung zu dem Manipulations-Skandal bezogen.

Die Sussexes reagierten auf den Kommentar eines Insiders, der gegenüber dem US-Promi-Portal Page Six behauptet hatte, dass Meghan ein solcher Fauxpas "niemals passiert wäre". Die Schauspielerin habe "ein scharfes Auge und eine wahnsinnige Liebe zum Detail", so die Quelle.

Zudem ärgerte sich der Insider, dass die royalen Aussteiger an Kates Stelle viel mehr Kritik hätten einstecken müssen: "Für die beiden Paare gelten nicht die gleichen Regeln."

Worte, von denen sich Harry und Meghan nun in einem Statement klar distanzieren.