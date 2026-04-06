Seltene Einblicke: So süß feiern Meghan und Harry Ostern mit ihren Kindern

USA/England - Auch bei den Royals wurde Ostern gefeiert - und Herzogin Meghan (44) teilte passend dazu einen niedlichen Einblick in das Fest.

Prinzessin Lilibet (4) und Prinz Archie (6) feierten gemeinsam mit ihrer Familie Ostern. © Screenshot/Instagram/meghan

Auf Instagram veröffentlichte die 44-Jährige mehrere Videos, in denen ihre Kinder, Prinz Archie (6) und Prinzessin Lilibet (4), zu sehen waren. Unter anderem gewährten die süßen Clips der Geschwister Einblicke in die Eiersuche im Garten ihres Anwesens im US-Bundesstaat Kalifornien.

Dabei rannten die Kinder von Prinz Harry (41) fröhlich über die Wiese. Die Vierjährige trug ein rosafarbenes Kleid mit passenden Hasenohren, während Archie in einer beigefarbenen Hose und einem dunkelblauen Hemd auf die Suche nach kleinen Überraschungen ging.

Weitere Clips zeigten die beiden Mini-Royals gemeinsam mit einem Hund bei einem entspannten Spaziergang durch den Garten. Lilibet bekam offenbar einen großen Plüschhasen geschenkt, während Archie ein Gerät erhielt, mit dem er Ostereier selbst gestalten konnte.

Unter dem Beitrag wünschte Meghan ihren Followern zudem "Frohe Ostern".