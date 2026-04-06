Seltene Einblicke: So süß feiern Meghan und Harry Ostern mit ihren Kindern
USA/England - Auch bei den Royals wurde Ostern gefeiert - und Herzogin Meghan (44) teilte passend dazu einen niedlichen Einblick in das Fest.
Auf Instagram veröffentlichte die 44-Jährige mehrere Videos, in denen ihre Kinder, Prinz Archie (6) und Prinzessin Lilibet (4), zu sehen waren. Unter anderem gewährten die süßen Clips der Geschwister Einblicke in die Eiersuche im Garten ihres Anwesens im US-Bundesstaat Kalifornien.
Dabei rannten die Kinder von Prinz Harry (41) fröhlich über die Wiese. Die Vierjährige trug ein rosafarbenes Kleid mit passenden Hasenohren, während Archie in einer beigefarbenen Hose und einem dunkelblauen Hemd auf die Suche nach kleinen Überraschungen ging.
Weitere Clips zeigten die beiden Mini-Royals gemeinsam mit einem Hund bei einem entspannten Spaziergang durch den Garten. Lilibet bekam offenbar einen großen Plüschhasen geschenkt, während Archie ein Gerät erhielt, mit dem er Ostereier selbst gestalten konnte.
Unter dem Beitrag wünschte Meghan ihren Followern zudem "Frohe Ostern".
William und Kate nehmen wieder am Ostergottesdienst teil
Auch auf der anderen Seite der Welt verbrachten Prinzessin Kate (44) und Prinz William (43) das Osterfest gemeinsam mit ihrer Familie. Erstmals seit 2023 nahmen sie zusammen mit ihren drei Kindern, Prinz George (12), Prinzessin Charlotte (10) und Prinz Louis (7), am Ostergottesdienst im britischen Windsor teil.
Neben König Charles (77) und seiner Frau Camilla (78) schlossen sie sich weiteren Mitgliedern der königlichen Familie in der St.-Georgs-Kapelle an.
In den vergangenen Jahren hatten sie diese offizielle Veranstaltung ausgelassen und stattdessen an einem privaten Ort gefeiert - nicht zuletzt aufgrund von Kates Krebserkrankung.
Trotz der Feiertage liegen weiterhin dunkle Wolken über den Royals.
Während der Osterfeierlichkeiten fehlte vom skandalbehafteten Ex-Prinzen Andrew Mountbatten-Windsor (66) jede Spur - auch seine Ex-Frau Sarah Ferguson war nicht zu sehen.
Titelfoto: Screenshot/Instagram/meghan