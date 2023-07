Sommer, Sonne, Strand... ? Wo diese Promis Urlaub machen

Sommer, Sonne, Strand! Unsere Promis sind im absoluten Urlaubsmodus und machen ihre Fans mit traumhaften Fotos täglich neidisch.

Von Nadine Steinmann

Sommer, Sonne, Strand! Unsere Promis sind im absoluten Urlaubsmodus und machen ihre Fans mit traumhaften Fotos täglich neidisch. Dabei sind die meisten Traumlocations direkt um die Ecke, denn die Stars lieben Europa und vor allem die Mittelmeerregion!

Action pur!

Langeweile kommt bei der Familie von Chris Hemsworth (39) im Urlaub definitiv nicht auf! Gemeinsam mit den drei Kindern sowie Ehefrau Elsa Pataky (47) urlaubte der australische Schauspieler ("Thor") in Spanien. Ob Motorcross oder Tauchen - das Quintett liebt das Abenteuer.

Die spanische Schauspielerin, Filmproduzentin und Sängerin Elsa Pataky (47) und ihr Ehemann, Chris Hemsworth (39). © Screenshot Instagram/chrishemsworth

Die Klum auf Europatour

Heidi Klum (50) war seit dem Finale von "Germany's Next Topmodel" quasi dauerhaft im Urlaub. Nachdem sie es zunächst mit der Familie nach Österreich und anschließend nach Venedig verschlug, verbrachte das Model zuletzt ein paar romantische Tage mit Ehemann Tom Kaulitz (33) sowohl in Paris als auch auf Sardinien. Nun begleitet sie ihren Mann bei der Festival-Tour von Tokio Hotel.

Heidi Klum (50) zeigt sich auch im Urlaub von ihren besten Seiten. © Screenshot Instagram/heidiklum

Ein Gewohnheitstier am See

Bella Italia, hieß es auch bei Simone Ballack (47): Die Ex von Michael Ballack (46) genoss ihren Sommerurlaub mit Freundinnen am Gardasee. Ihr absoluter Lieblingsort? Bardolino! "Weil ich ein Gewohnheitstier bin" erklärte die TV-Schönheit ihren Fans.



Simone Ballack (47) genießt das süße Leben in Italien. © Screenshot Instagram/simoneballack

Auf die Freundschaft!

Was gibt es besseres als Urlaub mit Freunden? Das hat sich wohl auch Sylvie Meis (45) gedacht. Gemeinsam mit Beate Van Baal - die beiden waren vor 18 Jahren gleichzeitig schwanger - urlaubten die Ladys und ihre Söhne auf Ibiza. Einziger Wermutstropfen: In dieser Zeit wurden der Moderatorin 25 Luxushandtaschen geklaut.

Sylvie Meis (45, l) urlaubt gemeinsam mit ihrer Freundin Beate Van Baal. © Screenshot Instagram/sylviemeis

Ab in die Flitterwochen

Anfang des Monats gaben sich Robert Lewandowski (34) und Anna Lewandowska (34) anlässlich ihres zehnten Hochzeitstages noch einmal das Ja-Wort. Ihre zweiten Flitterwochen verbrachte das Paar anschließend mit Freunden und ihren Töchtern in Italien.

Robert Lewandowski (34) hat seiner Jugendliebe Anna (34) nach der Hochzeit in Polen vor zehn Jahren nun noch einmal das Ja-Wort gegeben. Beide flittern derzeit in Italien. © Screenshot Instagram/annalewandowska

Mädelstrip

Auch Neu-Single Sofia Vergara (51) hat diesen Sommer mit Freunden an der Amalfi-Küste genossen: "Wenn das Leben dir Zitronen gibt, kommst du nach Italien, um sie auszupressen", erklärte die US-amerikanische Schauspielerin, die erst kürzlich die Trennung von ihrem Ehemann bekannt gab, ihren Fans.

Frisch getrennt: Auch Sofia Vergara (51) verbringt die Sommerferien in Italien. © Screenshot Instagram/sofiavergara

Happy Birthday Kevin!

Was könnte es schöneres geben, als den eigenen Geburtstag, umgeben von Freunden, an einem Traumstrand zu feiern? Kevin Trapp (33) kam in diesen Genuss: Zusammen mit Freundin Izabel Goulart (38) verbrachte der Fußballer von Eintracht Frankfurt ein paar traumhafte Tage auf Mykonos. Nun heißt es: Schwitzen für die Saisonvorbereitung!

Kevin Trapp (33) feierte seinen Geburtstag auf der griechischen Insel Mykonos. © Screenshot Instagram/kevintrapp

Genuss pur

Auch Elyas M' Barek (41) und seine Frau Jessica (Jahrgang 1988) genießen den Sommer am liebsten in Europa. So zeigte sich der Schauspieler genüsslich beim Fisch-Essen auf Ibiza, seine Liebste postete zudem Bilder aus Formentera und Italien. Das Ehepaar hat sich offenbar ebenfalls eine kleine Rundreise gegönnt.

Genießt das gute Essen auf Ibiza: Elyas M' Barek (41). © Screenshot Instagram/elyas_mbarek

Ahoi Captain!

Auch Sarah Connor (43) verbrachte ihren Sommerurlaub am Meer. Wo, verriet sie allerdings nicht. Scheint auch nicht so wichtig zu sein, denn am liebsten verbringt die Sängerin ihre freie Zeit unter Wasser, wie sie ihren Fans erklärte. Als Beweis gab's direkt noch ein paar Eindrücke vom sogenannten "Freitauchen".

Sarah Connor (43) behält lieber für sich, durch welche Gewässer sie schippert. © Screenshot Instagram/sarahconnor

Lässig am Strand

Frauke Ludowig (59) schickte Insta-Grüße aus Griechenland. © Screenshot Instagram/fraukeludowig_official