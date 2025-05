Gibt es eine 5. Staffel "7 vs. Wild"? Diese Details machen stutzig

Magdeburg - Das Rätselraten hat auch für dieses Jahr begonnen: Wird es eine fünfte Staffel der beliebten Survival-Sendung " 7 vs. Wild " geben? Es gibt Hinweise, die dafür sprechen - aber auch einige dagegen.

Auch Minecraft-YouTuber "CastCrafter" (28) sagte vorübergehend Adieu zu seiner Community, betonte aber, dass seine Abwesenheit nichts mit "7 vs. Wild" zu tun hätte.

Was auffällt: Zwei bekannte deutsche Influencer hatten sich für etwa eine Woche von ihren Followern verabschiedet - mysteriös! YouTuberin "Kim Caramella" (25) verriet sogar, dass sie für sieben Tage auf einer Insel ausgesetzt werden würde.

"7 vs. Wild" wurde in den vergangenen Jahren immer im Mai oder Juni gedreht. Geht es somit aktuell in die heiße Phase?

Auch stellt er die Idee in den Raum, die Teilnehmer statt sieben oder 14 Tagen jetzt ganze 30 Tage lang in der Wildnis auszusetzen und das mit lediglich sieben Gegenständen.

Show-Erfinder Fritz Meinecke (35) zeigte sich direkt nach Ende der vierten Staffel positiv gestimmt gegenüber einer weiteren Ausgabe. Er gab sogar schon eine konkrete Idee zu einer sogenannten "Elite-Staffel" an - weniger Influencer, mehr waschechte Survival- und Outdoor-Profis.

Gibt es trotzdem eine fünfte Staffel "7 vs. Wild"? © Screenshot/YouTube/7vsWild

So weit, so vielversprechend. Aber leider gibt es auch zahlreiche Zweifel an einer potenziellen neuen Staffel.

Erstens wurde eine weitere Ausgabe der Hit-Sendung noch gar nicht offiziell bestätigt - weder von Fritz Meinecke, noch von der Produktionsfirma.

Es fällt zudem auf, dass sowohl "CastCrafter" als auch "Caramella" eben keine Survival-Profis sind - so, wie Fritz Meinecke sich das für eine neue Staffel gewünscht hätte. Außerdem ist es kurios, dass die 25-Jährige so viel über ihr Projekt erzählt, wo "7 vs. Wild" normalerweise Top Secret gedreht wird.

Auch hängt scheinbar Fritz Meineckes eigene Teilnahme an der Sendung noch in der Schwebe. Bereits in der vierten Staffel agierte er eher als Produzent und Aufpasser und nahm selbst nicht an dem "Flugzeugabsturz" teil.

Zusätzlich hatte der 35-Jährige angekündigt, sich jetzt voll und ganz auf seine Radtouren konzentrieren zu wollen. Wirft man einen Blick auf seinen Instagram-Kanal, so findet man schnell einen Zeitplan für einige aufwändige Touren und Rennen - und alle liegen im wahrscheinlichen Drehzeitraum von "7 vs. Wild".

Der Magdeburger hatte bereits seine Teilnahme an der "7 vs. Wild"-Tour abgesagt und erklärt: "Ich mache schon immer das, worauf ich Lust habe. Und aktuell ist es das Thema Fahrrad fahren" - auf Survival-Content sollten seine Fans in nächster Zeit erstmal nicht mehr hoffen.