Schwere Vorwürfe: Erhalten Dschungelcamper etwa nicht alle Briefe aus der Heimat?

Die Macher des Dschungelcamps hätten ihn angelogen, poltert der Reality-Star weiter: "Die haben gefragt, ob ich einen Brief für Mike schreiben kann und ich hab gesagt: Klar". Er habe sich mit den Zeilen sehr angestrengt, berichtet der sichtlich enttäuschte Gigi weiter. "Ich habe sogar ein Wörterbuch benutzt, damit ich keine Fehler mache und mein Brief wurde einfach nicht vorgelesen."

Denn Reality-Star Gigi Birofio (24) behauptet, dass sein Brief an Dschungelcamper Mike Heiter (31) nicht vorgelesen wurde. In seiner aktuellen Instagram-Story sagt der 24-Jährige: "Die haben meinen Brief nicht gelesen ... Ich bin traurig ja ..."

So auch in diesem Jahr. Besonders der erst gestern ausgeschiedene GZSZ -Star Felix von Jascheroff (41) und Reality-Sternchen Leyla Lahouar (27) konnten ihre Tränen beim Vorlesen der emotionalen Zeilen nicht zurückhalten.

Gigi Birofio (24) war 2023 ebenfalls Kandidat im Dschungelcamp. Am Ende belegte er den zweiten Platz. © Stefan Thoyah/RTL/dpa

"Ich bin kurz davor, wegen dir nach Australien zu fliegen, weil ich es nicht packe, dich leiden zu sehen. Aber RTL will halt nicht zahlen", beginnt der letztjährige Dschungel-Zweite seine Nachricht.

Das Streit-Drama um Mike und Ex-Flirt Kim Virginia (28) könne er nur schwer ansehen: "Jedes Mal, wenn dich dieser Bösewicht von Mensch versucht nieder zu machen und ich sehe, wie es dir nicht gut geht, bricht es mir das Herz und ich will dich am Liebsten da rausholen."

Mike solle aufhören, sich einen Kopf zu machen, denn "wir alle hier draußen wissen die Wahrheit und stehen hinter dir!" Und auch eine kleine Spitze darf natürlich nicht fehlen: "Hättest du dir doch einfach in 'Are you the One' einen runtergeholt."

Abschließend schreibt der 24-Jährige: "Ich liebe dich. Dein kleiner Bruder, Gigi." Worte, die sicherlich auch bei Mike Emotionen geweckt hätten ...