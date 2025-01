Zoo Leipzig: Gondwanaland-Bewohnerin wegen buntem Tropenleuchten verstört?

Das "Magische Tropenleuchten" fasziniert auch in diesem Jahr wieder Tausende Besucher. © Jan Woitas/dpa

In der Schnapszahl-Folge 1111 der MDR-Sendung "Elefant, Tiger & Co." ist das Kamerateam am Tapirgehege. Während sich Sommer-Neuzugang Nuang (2) hier schon toll eingelebt hat, braucht November-Zuzüglerin Nessa noch ein wenig.

Die Zweijährige aus dem englischen Chester soll von Celina Lembke und Michael Ernst zu einem wohltuenden Bad überredet werden. Gar nicht so einfach, wie sich schnell herausstellt.

Die Pfleger stehen am Ufer, während sie zurechtgeschnittene Apfelstückchen ins Wasser werfen. "Die tut so, als wäre sie noch nie im Wasser gewesen", wundert sich Celina. Und auch Michael versteht das Verhalten nicht: "Sie weiß, wie das da ist und dass es nicht weitergeht, dass keine Gefahr besteht."

Zwei Vermutungen haben die Tierfreunde: Mit der Wassertemperatur könnte etwas nicht stimmen oder die bereits am 8. Januar probeweise leuchtenden Lampen könnten sie irritieren. "Sonst guckt die sich nicht so oft um", weiß Celina.