GZSZ: Jo Gerner bringt neuen Täter für Kiez-Morde ins Spiel
Berlin - Bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" liegen nach dem Doppelmord die Nerven im Kolle-Kiez blank. Durch die zweite Tat rücken neue Verdächtige ins Zentrum der Ermittlungen - auch Jo Gerner.
Genervt, weil er auf Schritt und Tritt überwacht wird, ergreift der gerissene Anwalt die Initiative und stattet den Ermittlern einen Besuch auf dem Revier ab, um sie auf die seiner Meinung nach richtige Spur zu bringen, wie die GZSZ-Wochenvorschau zeigt.
"Ich habe Informationen für Sie, offenbar kommen Sie ja mit ihren Ermittlungen nicht weiter", fällt er recht schroff mit der Tür ins Haus. Toni will davon aber nichts hören: "Lassen Sie das mal schön ...", will sie abwiegeln, kommt aber nicht weiter.
"Vielleicht interessiert es Sie, dass Isabella Castillo seit zwei Wochen in der Stadt ist", fällt er der Kommissarin rüde ins Wort. Diese Frau gehöre zu den Hauptverdächtigen, betont Joachim.
"Wie kann es sein, dass Ihnen das entgangen ist?", fragt er mit einem selbstgefälligen Grinsen. "Vielleicht ist es an der Zeit, dass Sie sich auf die wahren Verdächtigen konzentrieren", ermahnt er die Ermittler.
Schließlich waren Zoe und Carlos indirekt Schuld am Tod ihres Mannes Alvaro. Und tatsächlich können Toni und "Schmitti" Isabella schnell ausfindig machen - ausgerechnet auf dem Friedhof.
Nach Gerners Hinweis rückt Isabella Castillo in den Fokus der Ermittlungen
Sie beobachten, wie Isabella die Verstorbenen auf Spanisch verflucht und auf ihr Grab spuckt. "Buenos dias, Senora Castillo", begrüßt Toni die heißblütige Witwe und gibt sich als Polizistin zu erkennen.
"Was wollen sie von mir?", fragt Isabella angespannt. "Wir müssen Sie bitten, mit uns aufs Präsidium zu kommen", erklärt ihr Toni. Bei der anschließenden Vernehmung verweigert die Mexikanerin jedoch die Aussage.
"Okay, wenn Sie nicht mit uns reden wollen, dann beenden wir das Ganze hier und geben es zur Staatsanwaltschaft. Aber dann geht's nicht mehr um nette Gespräche, sondern um Anklage", versucht Schmitti Druck auf sie auszuüben.
Derweil verfolgt Gerner eine eigene Agenda. "Bleiben Sie dran und sagen Sie mir Bescheid, wenn Sie mehr wissen", fordert er seinen Gesprächspartner am Telefon auf. "Wenn die Polizei unfähig ist, dann müssen wir mit ihr reden", ordnet Jo an. Gemeint ist natürlich die Castillo-Witwe.
Ob Isabella Castillo tatsächlich die Mörderin von Zoe und Carlos ist, erfährst Du montags bis freitags ab 19.40 Uhr bei RTL und jeweils eine Woche vorab auf RTL+.
Titelfoto: RTL / Rolf Baumgartner