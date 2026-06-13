GZSZ: Jo Gerner bringt neuen Täter für Kiez-Morde ins Spiel

Berlin - Bei " Gute Zeiten, schlechte Zeiten " liegen nach dem Doppelmord die Nerven im Kolle-Kiez blank. Durch die zweite Tat rücken neue Verdächtige ins Zentrum der Ermittlungen - auch Jo Gerner.

Nach dem Mord an Carlos geraten auch Katrin und John ins Visier der Ermittler. © RTL

Genervt, weil er auf Schritt und Tritt überwacht wird, ergreift der gerissene Anwalt die Initiative und stattet den Ermittlern einen Besuch auf dem Revier ab, um sie auf die seiner Meinung nach richtige Spur zu bringen, wie die GZSZ-Wochenvorschau zeigt.

"Ich habe Informationen für Sie, offenbar kommen Sie ja mit ihren Ermittlungen nicht weiter", fällt er recht schroff mit der Tür ins Haus. Toni will davon aber nichts hören: "Lassen Sie das mal schön ...", will sie abwiegeln, kommt aber nicht weiter.

"Vielleicht interessiert es Sie, dass Isabella Castillo seit zwei Wochen in der Stadt ist", fällt er der Kommissarin rüde ins Wort. Diese Frau gehöre zu den Hauptverdächtigen, betont Joachim.

"Wie kann es sein, dass Ihnen das entgangen ist?", fragt er mit einem selbstgefälligen Grinsen. "Vielleicht ist es an der Zeit, dass Sie sich auf die wahren Verdächtigen konzentrieren", ermahnt er die Ermittler.

Schließlich waren Zoe und Carlos indirekt Schuld am Tod ihres Mannes Alvaro. Und tatsächlich können Toni und "Schmitti" Isabella schnell ausfindig machen - ausgerechnet auf dem Friedhof.