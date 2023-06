Carlos' Seitensprung bei GZSZ hat Folgen: "Du wirst es Mama sagen!"

Für seinen Seitensprung wählt er das Mauerwerk aus und dann auch noch während Luis' Schicht. Schließlich wurde er natürlich ausgerechnet vom Sohn seiner Partnerin mehr oder weniger in flagranti auf der Toilette erwischt .

Im Glauben, dass seine Herzdame Berlin ohne ihn verlassen will, um ein lukratives Job-Angebot in Argentinien anzunehmen , hat sich der heißblütige Latino gekränkt auf ein Abenteuer mit einer Kundin eingelassen.

Luis (r.) verlangt von Carlos, dass er seiner Mutter den Seitensprung beichtet. © RTL / Rolf Baumgartner

Carlos verhält sich auffällig ruhig. "Tut mir leid", entschuldigt er sich, während er vor dem Spiegel steht und seinen Anblick offenbar selbst kaum ertragen kann.

"Hast Du überhaupt noch Hunger oder ist Dir Katrin auf den Magen geschlagen?", erkundigt sie sich im Glauben, dass die Arbeit bei W&L der Grund für seine miese Laune ist. "Na ja, komm erstmal an, Du musst ja einen Höllentag gehabt haben", nimmt sie ihn in Schutz.

Carlos bleibt weiterhin schweigsam. "Warst Du bis eben im Büro?", hakt Nina nach. "Ich war spazieren", entgegnet er ihr. Nachdenklich und bedrückt steht er am Tisch. Wie soll er Nina nur die Wahrheit gestehen, nachdem ihm Luis die Pistole auf die Brust gesetzt hat?

"Was hast Du denn?", will Nina wissen, als sie bemerkt, dass etwas nicht zu stimmen scheint. "Carlos, was ist los?"

Der hat keine andere Wahl und muss seiner Freundin schließlich die Wahrheit gestehen, denn mittlerweile ist bekannt, dass Nina-Darstellerin Maria Wedig (39) kürzlich zum zweiten Mal Mutter geworden ist und sich bereits in ihre Babypause verabschiedet hat. Am 19. Juni wird die 39-Jährige vorerst letztmals in der Daily Soap zu sehen sein.

Somit zerbricht bei GZSZ wieder einmal eine Romanze, bevor sie richtig losgehen konnte. Wie das Drama seinen Lauf nimmt, erfahrt Ihr immer montags bis freitags ab 19.40 Uhr bei RTL und jederzeit auf RTL+.