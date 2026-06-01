Hat dieser GZSZ-Star Zoe auf dem Gewissen? "Sie zahlen oder Sie fliegen auf!"

Berlin - Ein Kiez sucht einen Mörder! Der Tod von Zoe beschäftigt die GZSZ-Fans schon seit Wochen und wird das auch die nächsten noch tun. Derweil dreht sich das Rad der Verdächtigen kräftig weiter.

Haben (noch) alles gut im Blick: Katrin Flemming und Jo Gerner. © RTL / Rolf Baumgartner

Laura sitzt schon im Knast. Ihr falsches Alibi ist Zoes Erzfeindin dermaßen um die Ohren geflogen. Sie beteuert zwar ihre Unschuld, aber wer wird ihr schon glauben? Zu viele Indizien sprechen gegen sie.

Pikant: Ausgerechnet Katrin, ihre Ex-Feindin, Geschäftspartnerin und gute Freundin ihrer Mutter Yvonne, lieferte die brünette Beauty ans Messer.

Aus gutem Grund? Will sie den Verdacht nur von sich ablenken? Wie die GZSZ-Vorschau bereits zeigte, dürfte Katrin langsam aber sicher auch bei den Buchmachern hoch im Kurs stehen: Die taffe Geschäftsfrau wird erpresst!

"50.000 wie vereinbart", kommt der Vollbart-Gangster in der Agentur gleich auf den Punkt. Gerners Partner in Crime hat aber nicht das erste Mal einen zwielichtigen Typen vor sich stehen. Sie bleibt wie gewohnt kühl: "Ich schulde ihnen gar nichts!"

So leicht will er es ihr aber nicht machen. Dann wird es höchst interessant: "Zoe Lopez ist tot oder etwa nicht? Sie zahlen oder Sie fliegen auf", stellt er Katrin vor die Wahl.