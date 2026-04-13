Rückkehr zu GZSZ: Schmitti "wirbelt ordentlich Staub auf"

Berlin - Seit Anfang des Jahres wird bei " Gute Zeiten, schlechte Zeiten " immer wieder ein Mord angekündigt , der den Kolle-Kiez erschüttern soll - jetzt wird es allmählich ernst.

Toni bekommt bei einer Ermittlung einen Partner zur Seite gestellt, der ihr schon einmal geholfen hat. © RTL / Anna Riedel

Wer demnächst bei der Daily Soap ins Gras beißen wird, bleibt zwar weiterhin ein gut gehütetes Geheimnis, aber jetzt ist zumindest klar, wer Toni bei ihren Ermittlungsarbeiten unterstützen wird: Holger Schmitt kehrt zurück!

Der Hauptkommissar war 2023 schon einmal in der TV-Serie zu sehen. Er half Toni bei ihren Ermittlungen, nachdem sie nach ihrer Rückkehr aus den USA erpresst wurde. In dieser Zeit war die Polizistin von starken Schmerzmitteln abhängig.

Damals wie heute schlüpft Timo Hastenpflug (42) in die Rolle des kantigen Polizisten "Schmitti", wie Toni ihren Kollegen liebevoll nennt. "Ich bin der neue Mann an ihrer Seite - allerdings vielleicht nicht ganz so, wie man zunächst denken könnte", erklärt der 42-Jährige lachend in einem RTL-Interview.

Vielmehr bilden die beiden ein Ermittler-Duo "und setzen alles daran, diesen spannenden und zugleich verzwickten Fall zu lösen", gewährt der Darsteller einen kleinen Einblick in das kommende Geschehen.

Aber was passiert jetzt eigentlich? Konkret ins Detail durfte Hastenpflug zwar noch nicht gehen, kündigt jedoch einen schockierenden Mordfall an: "Allein die Frage, wen es trifft, sorgt schon für Nervenkitzel."