Rückkehr zu GZSZ: Schmitti "wirbelt ordentlich Staub auf"
Berlin - Seit Anfang des Jahres wird bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" immer wieder ein Mord angekündigt, der den Kolle-Kiez erschüttern soll - jetzt wird es allmählich ernst.
Wer demnächst bei der Daily Soap ins Gras beißen wird, bleibt zwar weiterhin ein gut gehütetes Geheimnis, aber jetzt ist zumindest klar, wer Toni bei ihren Ermittlungsarbeiten unterstützen wird: Holger Schmitt kehrt zurück!
Der Hauptkommissar war 2023 schon einmal in der TV-Serie zu sehen. Er half Toni bei ihren Ermittlungen, nachdem sie nach ihrer Rückkehr aus den USA erpresst wurde. In dieser Zeit war die Polizistin von starken Schmerzmitteln abhängig.
Damals wie heute schlüpft Timo Hastenpflug (42) in die Rolle des kantigen Polizisten "Schmitti", wie Toni ihren Kollegen liebevoll nennt. "Ich bin der neue Mann an ihrer Seite - allerdings vielleicht nicht ganz so, wie man zunächst denken könnte", erklärt der 42-Jährige lachend in einem RTL-Interview.
Vielmehr bilden die beiden ein Ermittler-Duo "und setzen alles daran, diesen spannenden und zugleich verzwickten Fall zu lösen", gewährt der Darsteller einen kleinen Einblick in das kommende Geschehen.
Aber was passiert jetzt eigentlich? Konkret ins Detail durfte Hastenpflug zwar noch nicht gehen, kündigt jedoch einen schockierenden Mordfall an: "Allein die Frage, wen es trifft, sorgt schon für Nervenkitzel."
Werden "Schmitti" und Toni auch abseits der Arbeit ein Paar?
Das ist aber noch längst nicht alles, denn "der Fall hat weitreichende Konsequenzen für alle Kiez-Bewohner und bringt viele Figuren in eine bedrohliche Situation", deutet Timo an.
Und wie sieht seine Rolle in der neuen Storyline konkret aus? Schmitt sei eine Art einsamer Wolf und Sheriff. "Er kommt, wirbelt ordentlich Staub auf und verschwindet wieder, sobald jemand hinter Gittern sitzt", charakterisiert Hastenpflug sein Alter Ego.
"Viel Empathie oder Techtelmechtel mit Verdächtigen darf man da nicht erwarten", stellt der GZSZ-Rückkehrer klar. Apropos Techtelmechtel: Wie sieht es denn mit einer Liaison mit der Kommissar-Kollegin aus?
"Das bleibt abzuwarten und ist offen - steht aber auch nicht im Fokus. Im Mittelpunkt stehen ganz klar die Ermittlungen", betont Timo Hastenpflug, der nach eigener Aussage von der Zusammenarbeit mit Olivia Marei (36) "begeistert" ist: "Das Spielen mit ihr ist total unkompliziert, und wir haben eine tolle Chemie."
Ab dem 21. April könnt ihr Toni und "Schmitti" montags bis freitags ab 19.40 Uhr bei RTL bei der Arbeit über die Schulter schauen, und schon jeweils eine Woche vorab bei RTL+.
Titelfoto: RTL / Anna Riedel