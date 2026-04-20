Matilda und Erik lassen bei GZSZ wieder die Laken glühen

Matilda und Erik laufen sich auf dem Kolle-Kiez immer wieder über den Weg. © RTL / Rolf Baumgartner

Achtung, Spoiler!

Die Polizistin will den Kopf freibekommen und entschließt sich kurzerhand ihren Bruder Luis in Kanada zu besuchen. Die räumliche Distanz macht ihrem Ex-Mann dermaßen zu schaffen, dass er sogar kurz überlegt, ihr nachzureisen.

Stattdessen gibt sich Erik voll seinem Selbstmitleid hin und versucht, seinen Kummer im Alkohol zu ertränken und das soll Konsequenzen haben, wie die GZSZ-Wochenvorschau zeigt.

Ausgerechnet Matilda entdeckt ihren Ex-Lover, der sturzbetrunken auf einer Bank sitzt und eine Flasche Fusel in der Hand hält. Eigentlich hat sie sich bereits zum Gehen abgewendet, als Erik sie plötzlich anspricht.

"Hab's jetzt gecheckt: Ick bin der Arsch", säuselt er ihr zu, und erregt damit ihre Aufmerksamkeit. "Ick hab meine Frau betrogen", fügt er hinzu - nicht unbedingt die Worte die Matilda offenbar hören wollte.

Aber der Koch ist noch nicht am Ende seiner späten Erkenntnis angekommen. "Dich hab ick wie Dreck behandelt", schiebt er hinterher und trifft damit schon eher ihren Nerv.