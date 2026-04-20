Matilda und Erik lassen bei GZSZ wieder die Laken glühen
Berlin - Nach der Affäre mit Matilda ist bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" Eriks Ehe mit Toni Geschichte und während sie auf Abstand geht, erleidet der Ex-Knacki einen folgenreichen Absturz.
Achtung, Spoiler!
Die Polizistin will den Kopf freibekommen und entschließt sich kurzerhand ihren Bruder Luis in Kanada zu besuchen. Die räumliche Distanz macht ihrem Ex-Mann dermaßen zu schaffen, dass er sogar kurz überlegt, ihr nachzureisen.
Stattdessen gibt sich Erik voll seinem Selbstmitleid hin und versucht, seinen Kummer im Alkohol zu ertränken und das soll Konsequenzen haben, wie die GZSZ-Wochenvorschau zeigt.
Ausgerechnet Matilda entdeckt ihren Ex-Lover, der sturzbetrunken auf einer Bank sitzt und eine Flasche Fusel in der Hand hält. Eigentlich hat sie sich bereits zum Gehen abgewendet, als Erik sie plötzlich anspricht.
"Hab's jetzt gecheckt: Ick bin der Arsch", säuselt er ihr zu, und erregt damit ihre Aufmerksamkeit. "Ick hab meine Frau betrogen", fügt er hinzu - nicht unbedingt die Worte die Matilda offenbar hören wollte.
Aber der Koch ist noch nicht am Ende seiner späten Erkenntnis angekommen. "Dich hab ick wie Dreck behandelt", schiebt er hinterher und trifft damit schon eher ihren Nerv.
Matilda bringt Erik ins Hotel ... ob das eine gute Idee ist?
"Ick hab allet kaputt jemacht und jetzt hasst Ihr mich - total verdient", merkt er an und scheint damit Matildas Herz ein wenig zu erweichen. "Geh ins Mauerwerk, nicht dass Du hier einschläfst", rät sie ihm.
Aber Erik hat nach eigener Aussage schlichtweg "keen Bock auf Leute", und will sich stattdessen weiter in seinem Selbstmitleid suhlen. Seine ehemalige Geliebte will ihn in seinem desolaten Zustand aber nicht sich selbst überlassen. "Steh auf, ich kann Dich so nicht hier sitzen lassen", zeigt sie erneut Mitleid und bietet ihre Hilfe an.
Schließlich bringt sie ihn in ein Hotel, wo er eigentlich seinen Rausch ausschlafen soll, aber es kommt wie es kommen muss und so lassen die zwei entgegen aller Vernunft noch einmal die Laken glühen.
Nach ihrer Rückkehr aus Kanada signalisiert Toni dann Erik überraschend, dass sie doch noch einmal zu einem Gespräch bereit sei, nicht ahnend, dass er erneut mit der Gerner-Tochter geschlafen hat.
Ob Erik seinen neuerlichen Fehltritt diesmal sofort beichtet und wie es bei Toni, Matilda und Erik weitergeht, erfährst Du montags bis freitags ab 19.40 Uhr bei RTL und jeweils eine Woche vorab auf RTL+.
Titelfoto: RTL / Rolf Baumgartner