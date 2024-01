GZSZ-Alicia zwischen zwei Männern: Für wen schlägt ihr Herz?

Berlin - Eigentlich hatte Alicia bei " Gute Zeiten, schlechte Zeiten " nach ihrer Ankunft in Berlin erst einmal die Schnauze voll von Männern, schließlich ist sie unerwartet von ihrem Freund sitzen gelassen worden.

"Alicia kann sich, glaube ich, auch gar nicht vorstellen, dass Paul sich wirklich in sie verliebt haben könnte", ergänzte die Schauspielerin. Ihre Figur sei einfach dankbar für diese gute Freundschaft.

"Also aktuell sieht Alicia Paul noch sehr als guten Freund", erklärte GZSZ-Star Josefin Bressel (33) in einem RTL-Interview .

Und dann wäre da ja auch noch Paul, der nach einem ziemlich holprigen Start langsam beginnt, Gefühle für Alicia zu entwickeln. So steht sie also mittlerweile zwischen zwei Männern, doch für wen schlägt ihr Herz?

Carlos scheint aktuell bei Alicia die Nase vorn zu haben. © RTL / Rolf Baumgartner

Das hört der liebe Paul bestimmt gar nicht gern, denn in seiner Situation gibt es wohl kaum etwas Schlimmeres, als "nur" der gute Freund zu sein. Der Blondschopf ist voll in der "Friendzone" gefangen und aus der gibt es so schnell kein Entkommen, wenn überhaupt.

Heißt also Punktsieg für Carlos? "Alicia und Carlos hatten einen sehr wilden Start", blickte die Promi-Dame auf die heiße Liebes-Nacht zurück, die die beiden nach Alicias Ankunft hatten.



Spätestens seit der Sache mit Tobias versucht sie, den Latinlover zwar zu meiden und die Gefühle für ihn zu unterdrücken, meinte die 33-Jährige, aber langsam könne sie sich nicht mehr dagegen wehren.

"Alicia hat definitiv Gefühle für Carlos", stellte Josefin fest, denn er "hat ihr Sicherheit gegeben zu einem Zeitpunkt in ihrem Leben, wo sie ziemlich verletzt war und männertechnisch die Hoffnung schon aufgegeben hat."

Ob hier also ein neues Traumpaar in den Startlöchern steht oder am Ende vielleicht doch noch Paul das Rennen machen könnte, erfahrt Ihr immer montags bis freitags ab 19.40 Uhr bei RTL und jederzeit auf RTL+.