GZSZ: Als Johanna nach Hause kommt, macht sie eine folgenschwere Entdeckung

Robin klaut Julian (nicht im Bild) beim gemeinsamen Koksen die Schlüssel zum Townhouse. © RTL

Als sie nach Hause kommt, macht sie eine unerwartete Begegnung, wie die GZSZ-Wochenvorschau zeigt. Sie trifft auf Robin, der gerade einen Laptop in seinen Rucksack stopft.

Der dreht gerade vollkommen durch, weil ihn seine Freunde für einen Dieb halten und er seine Flamme Moritz beim Knutschen mit einem anderen erwischt hat. Beim gemeinsamen Koksen mit Julian fasst er einen folgenschweren Entschluss: Er will nur noch weg aus Berlin und dafür braucht er dringend Kohle.

Er klaut dem Gerner-Sohn die Schlüssel und verschafft sich Zugang zum Townhouse, schließlich muss es hier ja etwas zu holen geben, denkt er sich. Doch bei seinem Raubzug wird er von Johanna gestört.

"Was machst Du denn hier?", fragt sie vollkommen perplex. "Leg sofort den Rucksack hin und verschwinde, oder ich rufe die Polizei", droht sie dem Eindringling.