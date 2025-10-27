GZSZ: Als Johanna nach Hause kommt, macht sie eine folgenschwere Entdeckung
Berlin - Johanna macht bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" gerade eine schwere Zeit durch: Ihre große Liebe hat scheinbar nur Augen für eine andere und ihr fataler Fehler hat die Familie entzweit. Doch es kommt noch schlimmer.
Als sie nach Hause kommt, macht sie eine unerwartete Begegnung, wie die GZSZ-Wochenvorschau zeigt. Sie trifft auf Robin, der gerade einen Laptop in seinen Rucksack stopft.
Der dreht gerade vollkommen durch, weil ihn seine Freunde für einen Dieb halten und er seine Flamme Moritz beim Knutschen mit einem anderen erwischt hat. Beim gemeinsamen Koksen mit Julian fasst er einen folgenschweren Entschluss: Er will nur noch weg aus Berlin und dafür braucht er dringend Kohle.
Er klaut dem Gerner-Sohn die Schlüssel und verschafft sich Zugang zum Townhouse, schließlich muss es hier ja etwas zu holen geben, denkt er sich. Doch bei seinem Raubzug wird er von Johanna gestört.
"Was machst Du denn hier?", fragt sie vollkommen perplex. "Leg sofort den Rucksack hin und verschwinde, oder ich rufe die Polizei", droht sie dem Eindringling.
Robin nimmt Johanna und Matilda als Geiseln
Als sie ihre Warnung wahrmachen will und zum Handy greift, stürzt Robin auf sie zu: "Das lässt Du", fordert er sie auf und entreißt ihr das Mobiltelefon.
Doch wie sich herausstellt, sind die beiden gar nicht allein, denn plötzlich springt Matilda hinter dem Küchentresen hervor, wo sie sich zwischenzeitlich versteckt und bereits die Polizei alarmiert hatte.
"Hey, lass sie sofort los", verlangt die Gerner-Tochter und macht die Situation damit für sich und ihre Halbschwester nur noch schlimmer. Vom Koks völlig aufgeputscht verliert Robin vollends den Verstand und bringt die Schwestern in seine Gewalt.
Spätestens beim Eintreffen der Einsatzkräfte weiß der Sohn von Prügel-Papa Martin, dass er in der Falle sitzt. Jetzt gibt es kein Entkommen mehr und in der Folge entwickelt sich ein Geisel-Drama, an dessen Ende Blut fließen wird.
Was sich alles noch im Townhouse ereignet und wie sich die Tragödie weiter zuspitzt, erfahrt Ihr montags bis freitags ab 19.40 Uhr bei RTL und jeweils eine Woche vorab auf RTL+.
Titelfoto: RTL / Rolf Baumgartner