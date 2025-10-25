Jonas überrascht bei GZSZ mit Liebeserklärung: "Hab Dir einen Song geschrieben"
Berlin - Jonas befindet sich bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" zurzeit voll im Gefühlschaos. Erst eine unverhoffte Begegnung öffnet ihm die Augen. Zu spät?
Eigentlich war er auf dem besten Wege gemeinsam mit Johanna das neue Traumpaar auf dem Kolle-Kiez zu bilden. Doch nach kurzer Zeit fand die Romanze schon wieder ihr Ende.
Die Gerner-Tochter entschied sich für ihre Familie und heuerte bei der Gerner-Bank an - etwas, das sie sich vorher nie hätte träumen lassen. Jonas konnte das nicht verstehen und zog einen Schlussstrich.
Die unerwartete Begegnung mit seinem spanischen Urlaubsflirt Lucina machte ihm aber schließlich klar, dass er nur Johanna liebt und so entschließt er sich, um sie zu kämpfen, wie die GZSZ-Wochenvorschau zeigt.
"Johanna, warte", fängt er sie vor dem Büro von "Female³" ab. "Ich wollte Dir sagen, dass ich wieder auf Tour bin, durch Südamerika", berichtet ihr der DJ.
"Gratuliere", zeigt sie sich reserviert, "dann hat 'B*tch' da ja gut eingeschlagen", stellt sie fest und wünscht ihm verbittert eine gute Reise. Zur Erinnerung: 'B*tch' war der Song, in dem Jonas aus lauter Frust, die Trennung von Johanna verarbeitet hatte.
Johanna konfrontiert Jonas: "Nachdem Du Lucina gevögelt hast?"
Aber Marens Sohn lässt sich nicht so einfach abspeisen. "Warte doch", bittet er seine Angebetete zu bleiben. "Ich wusste nicht, wie ich Dir das sonst sagen soll", versucht er, sich zu erklären. Schließlich sei es in der vergangenen Zeit sehr kompliziert zwischen den beiden gewesen.
"Ich habe Dir einen Song geschrieben", erklärt er ihr und überreicht ihr einen USB-Stick, den Johanna vermeintlich dankbar entgegennimmt.
Jonas wähnt sich bereits am Ziel, doch dann lässt Johanna ihrer Verbitterung freien Lauf. "Bevor, oder nachdem Du Lucina gevögelt hast?", knallt sie ihm vollkommen frustriert vor den Latz.
Ob Jonas versucht, die Sache mit Lucina aufzuklären, oder ob er unverrichteter Dinge nach Südamerika abreist, erfahrt Ihr montags bis freitags ab 19.40 Uhr bei RTL und jeweils eine Woche vorab auf RTL+.
Titelfoto: RTL / Rolf Baumgartner