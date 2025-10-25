Jonas überrascht bei GZSZ mit Liebeserklärung: "Hab Dir einen Song geschrieben"

Berlin - Jonas befindet sich bei " Gute Zeiten, schlechte Zeiten " zurzeit voll im Gefühlschaos. Erst eine unverhoffte Begegnung öffnet ihm die Augen. Zu spät?

Die Lage zwischen Johanna und Jonas (r.) ist kompliziert. Moritz kann nur hilflos zusehen. © RTL / Rolf Baumgartner

Eigentlich war er auf dem besten Wege gemeinsam mit Johanna das neue Traumpaar auf dem Kolle-Kiez zu bilden. Doch nach kurzer Zeit fand die Romanze schon wieder ihr Ende.

Die Gerner-Tochter entschied sich für ihre Familie und heuerte bei der Gerner-Bank an - etwas, das sie sich vorher nie hätte träumen lassen. Jonas konnte das nicht verstehen und zog einen Schlussstrich.

Die unerwartete Begegnung mit seinem spanischen Urlaubsflirt Lucina machte ihm aber schließlich klar, dass er nur Johanna liebt und so entschließt er sich, um sie zu kämpfen, wie die GZSZ-Wochenvorschau zeigt.

"Johanna, warte", fängt er sie vor dem Büro von "Female³" ab. "Ich wollte Dir sagen, dass ich wieder auf Tour bin, durch Südamerika", berichtet ihr der DJ.

"Gratuliere", zeigt sie sich reserviert, "dann hat 'B*tch' da ja gut eingeschlagen", stellt sie fest und wünscht ihm verbittert eine gute Reise. Zur Erinnerung: 'B*tch' war der Song, in dem Jonas aus lauter Frust, die Trennung von Johanna verarbeitet hatte.