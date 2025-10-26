GZSZ: Carlos macht keine gute Figur als Leiche

Berlin - Alvaro ist bei " Gute Zeiten, schlechte Zeiten " durch einen Unfall gestorben. Seitdem ist Carlos ein Wrack. Als eine unbekannte Leiche auftaucht, droht er, vollends durchzudrehen.

Zoe und Carlos funktionieren immer besser als Team. © RTL / Rolf Baumgartner

Obwohl sein ehemaliger Kumpel ohne ihr Zutun bei der Flucht auf eine Metallstange gestürzt war, entschloss sich Zoe, seine Leiche zu entsorgen. Im Kampf ums Sorgerecht für ihre Tochter Clara wollte sie nicht riskieren, mit dem Toten in Verbindung gebracht zu werden.

Carlos, der lieber die Polizei gerufen hätte, kommt mit der eiskalten Art der Ex-Agentin nicht klar und wird immer wieder von Flashbacks geplagt. Jede Polizeisirene lässt ihn zusammenzucken.

Als er dann auch noch erfährt, dass eine Leiche aus der Spree geborgen wurde, hat er gleich die schlimmsten Befürchtungen. Aber auch Zoe will sichergehen, dass es sich um den toten Alvaro handelt und so entwickeln die beiden einen gewagten Plan, wie die GZSZ-Wochenvorschau zeigt.

Um sich Zugang zur Leichenhalle zu verschaffen, verkleidet sich Zoe als Pathologin, stilecht mit Brille und Perücke, während Carlos als Leiche herhalten muss, die sie vor sich herschiebt.