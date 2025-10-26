GZSZ: Carlos macht keine gute Figur als Leiche
Berlin - Alvaro ist bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" durch einen Unfall gestorben. Seitdem ist Carlos ein Wrack. Als eine unbekannte Leiche auftaucht, droht er, vollends durchzudrehen.
Obwohl sein ehemaliger Kumpel ohne ihr Zutun bei der Flucht auf eine Metallstange gestürzt war, entschloss sich Zoe, seine Leiche zu entsorgen. Im Kampf ums Sorgerecht für ihre Tochter Clara wollte sie nicht riskieren, mit dem Toten in Verbindung gebracht zu werden.
Carlos, der lieber die Polizei gerufen hätte, kommt mit der eiskalten Art der Ex-Agentin nicht klar und wird immer wieder von Flashbacks geplagt. Jede Polizeisirene lässt ihn zusammenzucken.
Als er dann auch noch erfährt, dass eine Leiche aus der Spree geborgen wurde, hat er gleich die schlimmsten Befürchtungen. Aber auch Zoe will sichergehen, dass es sich um den toten Alvaro handelt und so entwickeln die beiden einen gewagten Plan, wie die GZSZ-Wochenvorschau zeigt.
Um sich Zugang zur Leichenhalle zu verschaffen, verkleidet sich Zoe als Pathologin, stilecht mit Brille und Perücke, während Carlos als Leiche herhalten muss, die sie vor sich herschiebt.
Zoe und Carlos brechen in die Pathologie ein
"Wir sind allein", gibt sie Entwarnung, als sie in der Pathologie angekommen sind, sodass sich ihr Mann erleichtert unter dem weißen Laken erhebt. "Ich krieg' schon Beklemmungen", lässt er die ehemalige Auftrags-Killerin wissen.
"Wir sind nicht allein", stellt der Mexikaner fest, als er sich umblickt. "Wie finden wir jetzt den Richtigen?", will er von seiner Partnerin in Crime wissen.
"Kein Plan, wir suchen", erwidert Zoe, woraufhin Carlos ungläubig nachfragt, ob sie sich wirklich alle Leichen anschauen will. "Wir, du auch", betont seine Frau. "Und zwar möglichst schnell", mahnt sie zur Eile.
"Die haben alle einen Zettel am Zeh, das sollte helfen", weist sie ihren Helfershelfer fachmännisch an. Anschließend beginnen beide nacheinander systematisch, jedes einzelne Kühlfach zu öffnen. "Hier, unbekannte Wasserleiche, 23.10.25", stellt Carlos plötzlich fest, woraufhin Zoe bestätigt: "Das ist er."
Ob es sich bei der Leiche tatsächlich um Alvaro handelt und die beiden jetzt in ernste Bedrängnis geraten, erfahrt Ihr montags bis freitags ab 19.40 Uhr bei RTL und jeweils eine Woche vorab auf RTL+.
Titelfoto: RTL / Rolf Baumgartner