Überraschendes GZSZ-Comeback nach mehr als 25-Jahren: "Fast wie nach Hause kommen"

Berlin - Bei " Gute Zeiten, schlechte Zeiten " gibt es zurzeit eine regelrechte Comeback-Welle. Jetzt kehrt ein weiteres bekanntes Gesicht nach mehr als 25 Jahren in den Kolle-Kiez zurück - in anderer Rolle.

Na, kennt ihr den noch? Ende der 1990er Jahre war Frederik Müller, damals noch unter dem Namen Babucke, als Paul unter anderem an der Seite von Cora (Nina Bott, heute 47) zu sehen. © RTL

Erst tauchte Anne Brendler (53), alias Gerner-Tochter Vanessa Moreno, überraschend wieder am Set in den Studios Babelsberg auf und jüngst brachten die Macher Helena Gerez (29) zurück zur Daily Soap. Die spanische Schauspielerin war Teil des letztjährigen Specials rund um die Familie Seefeld.

Achtung, Spoiler!

Mit Frederik Müller kehrt nun ein weiterer Ehemaliger in den GZSZ-Kosmos zurück. Er war zwischen 1998 und 1999 immer wieder als Paul in der beliebten Vorabendserie zu sehen - damals noch unter dem Namen Frederik Babucke.

Er spielte dabei unter anderem an der Seite der damaligen Stars Nina Bott, Tim Sander oder auch Oliver Petszokat (alle 47). Später arbeitete seine Figur im mittlerweile abgefackelten Kult-Restaurant "Fasan". Auch mit Urgestein Wolfgang Bahro (65) durfte er seinerzeit einige Szenen spielen.

Jetzt kehrt Müller also zu seinen Wurzeln zurück, allerdings nicht als Paul, sondern als Pathologe Dr. Arno Kreidl. Seine Rückkehr sei "fast wie nach Hause kommen", erzählt er in einem RTL-Interview.