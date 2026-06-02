GZSZ: Als Matilda das hört, fällt sie aus allen Wolken

Berlin - Die Aussage von Moritz bringt Jo Gerner bei " Gute Zeiten, schlechte Zeiten " zunehmend in Bedrängnis – das hat auch Folgen für die Bank.

Joachim (l.), Julian und Matilda machen sich Sorgen um die Zukunft der Bank. © RTL / Rolf Baumgartner

Dass er plötzlich als Hauptverdächtiger im Mordfall Zoe gilt, trägt nicht gerade zum guten Ruf seines Finanzimperiums bei. Gemeinsam mit seinen Kindern muss er überlegen, wie er Schaden von der Bank abwenden kann.

Doch das Timing könnte kaum mieser sein, denn die Gerner Financial Group plant gerade die Übernahme des spanischen Bankhauses Montoya und wichtige Sondierungsgespräche stehen an.

Zu dem Termin können aber weder Joachim noch Julian wie geplant anwesend sein, sodass Nihat in die Bresche springen muss – kein ganz so leichtes Unterfangen, wie die GZSZ-Wochenvorschau zeigt.

"Wer sind sie?", fragt Dr. Larios den ihr unbekannten Geschäftspartner. "Habe ich mich etwa nicht vorgestellt?", fragt Nihat erstaunt und holt das umgehend nach.

Als die Vertreterin der spanischen Bank erfährt, dass sie nur von einem Referenten der Geschäftsleitung empfangen wird, fühlt sie sich herabgewürdigt.