GZSZ: Als Matilda das hört, fällt sie aus allen Wolken
Berlin - Die Aussage von Moritz bringt Jo Gerner bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" zunehmend in Bedrängnis – das hat auch Folgen für die Bank.
Dass er plötzlich als Hauptverdächtiger im Mordfall Zoe gilt, trägt nicht gerade zum guten Ruf seines Finanzimperiums bei. Gemeinsam mit seinen Kindern muss er überlegen, wie er Schaden von der Bank abwenden kann.
Doch das Timing könnte kaum mieser sein, denn die Gerner Financial Group plant gerade die Übernahme des spanischen Bankhauses Montoya und wichtige Sondierungsgespräche stehen an.
Zu dem Termin können aber weder Joachim noch Julian wie geplant anwesend sein, sodass Nihat in die Bresche springen muss – kein ganz so leichtes Unterfangen, wie die GZSZ-Wochenvorschau zeigt.
"Wer sind sie?", fragt Dr. Larios den ihr unbekannten Geschäftspartner. "Habe ich mich etwa nicht vorgestellt?", fragt Nihat erstaunt und holt das umgehend nach.
Als die Vertreterin der spanischen Bank erfährt, dass sie nur von einem Referenten der Geschäftsleitung empfangen wird, fühlt sie sich herabgewürdigt.
Nihat gibt sich als Matildas Verlobter aus
"Ich bin eigentlich davon ausgegangen, mit einem Mitglied der Gerner-Familie zu verhandeln", stellt sie enttäuscht fest. Als der Termin zu platzen droht, sie sich Nihat gezwungen, zu improvisieren.
"Wissen Sie, im Grunde, also seit Kurzem erst ... Matilda Gerner ist meine Verlobte", greift er spontan zu einer Notlüge, um die zukünftige Geschäftspartnerin zu besänftigen.
Just in diesem Augenblick kommt Matilda zur Tür herein und fällt bei Nihats Worten förmlich aus allen Wolken. Bei Dr. Larios hat er damit zwar gepunktet, bringt seine Vorgesetzte damit aber gleichzeitig in eine peinliche Lage, denn sie ist jetzt natürlich dazu gezwungen, mitzuspielen.
Und sollte diese Zusammenarbeit mit den Spaniern von Dauer sein, muss sie diese Schmierenkomödie womöglich immer wieder mitmachen. Das dürfte Nihat freilich gar nicht ungelegen kommen, denn womöglich hat er immer noch Gefühle für seine Chefin?
Wie Matilda auf Nihats frechen Schwindel reagiert, erfährst Du montags bis freitags ab 19.40 Uhr bei RTL und jeweils eine Woche vorab auf RTL+.
Titelfoto: RTL / Rolf Baumgartner