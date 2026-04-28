Nach Zoes Tod bei GZSZ: So geht's für Carlos weiter
Berlin - Durch Zoes Tod muss Carlos bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" weiterhin im Knast bleiben und beginnt, langsam aber sicher durchzudrehen.
Die Ex-Agentin hatte ihrem eigenen Ehemann den angeblichen Mord an Alvaro Castillo angehängt, um die Schuld von sich zu weisen und weiterhin das Sorgerecht für ihre Tochter Clara behalten zu können.
Nach ihrer Ermordung kann sie ihren Gatten nicht mehr entlasten, sodass er weiterhin in Untersuchungshaft schmoren muss. Die Hölle für Carlos, der einst nicht nur in Mexiko, sondern auch für den vermeintlichen Mord an seinem Geschäftspartner Agim Sula hinter Gittern saß.
Das wirkt sich nach und nach auch auf seine Psyche aus, denn seine verstorbene Frau erscheint ihm im Traum. Als Toni ihn noch einmal zu einem Verhör zitiert, sieht er sein Ticket aus dem Gefängnis in greifbarer Nähe, wie die GZSZ-Wochenvorschau zeigt.
"Was wissen Sie über den Verkauf von Zoe Lopez' Bankanteilen an Dr. Gerner?", fragt die Ermittlerin den Hauptverdächtigen im Todesfall Castillo und legt ihm einen Zeitungsartikel zu der Thematik vor.
Aber Carlos ist trotz seiner scheinbar ausweglosen Situation nicht ohne Weiteres zu einer Aussage bereit. "Ich will einen Deal, sonst sage ich gar nichts mehr!", fordert er im Gegenzug für sein Wissen.
Carlos fordert von Toni einen Deal für seine Aussage
"Ich sag’ Euch alles, alles was passiert ist, bevor Zoe umgebracht worden ist, aber dafür will ich hier raus", stellt Lopez klar.
"Möchten Sie nicht, dass der Mörder Ihrer Frau zur Rechenschaft gezogen wird?", versucht die Kommissarin ihn aus der Reserve zu locken.
"Ich habe diese Frau geliebt, wirklich, auch wenn ich wegen ihr hier im Gefängnis bin", stellt der zu Unrecht Beschuldigte klar.
Dennoch verweigert er eine Aussage, woraufhin die Polizistin die Kamera abschaltet und die Vernehmung beendet.
"Wenn Du es Dir anders überlegst, sag Bescheid", gibt sie ihm mit auf den Weg und lässt ihn in seine Zelle zurückbringen.
Allerdings kommen die Ermittlungen in dem Mordfall einfach nicht voran. "Jeder scheint hier zu lügen oder irgendwelche Informationen zurückzuhalten. Warum? Was haben diese Familien zu verbergen?", will Tonis Kollege Holger Schmitt wissen.
Ob sich die Ermittler angesichts der Sackgasse doch noch auf den Deal mit Carlos einlassen, erfährst Du montags bis freitags ab 19.40 Uhr bei RTL und jeweils eine Woche vorab auf RTL+.
Titelfoto: RTL / Rolf Baumgartner