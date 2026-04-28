Nach Zoes Tod bei GZSZ: So geht's für Carlos weiter

Berlin - Durch Zoes Tod muss Carlos bei " Gute Zeiten, schlechte Zeiten " weiterhin im Knast bleiben und beginnt, langsam aber sicher durchzudrehen.

Zoe erscheint Carlos im Traum, während er weiterhin im Gefängnis sitzt. © RTL

Die Ex-Agentin hatte ihrem eigenen Ehemann den angeblichen Mord an Alvaro Castillo angehängt, um die Schuld von sich zu weisen und weiterhin das Sorgerecht für ihre Tochter Clara behalten zu können.

Nach ihrer Ermordung kann sie ihren Gatten nicht mehr entlasten, sodass er weiterhin in Untersuchungshaft schmoren muss. Die Hölle für Carlos, der einst nicht nur in Mexiko, sondern auch für den vermeintlichen Mord an seinem Geschäftspartner Agim Sula hinter Gittern saß.

Das wirkt sich nach und nach auch auf seine Psyche aus, denn seine verstorbene Frau erscheint ihm im Traum. Als Toni ihn noch einmal zu einem Verhör zitiert, sieht er sein Ticket aus dem Gefängnis in greifbarer Nähe, wie die GZSZ-Wochenvorschau zeigt.

"Was wissen Sie über den Verkauf von Zoe Lopez' Bankanteilen an Dr. Gerner?", fragt die Ermittlerin den Hauptverdächtigen im Todesfall Castillo und legt ihm einen Zeitungsartikel zu der Thematik vor.

Aber Carlos ist trotz seiner scheinbar ausweglosen Situation nicht ohne Weiteres zu einer Aussage bereit. "Ich will einen Deal, sonst sage ich gar nichts mehr!", fordert er im Gegenzug für sein Wissen.