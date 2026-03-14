GZSZ: Diese Entdeckung schockiert Maren zutiefst
Berlin - Lilly leidet bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" weiterhin unter den Folgen der Bulimie, ohne dass ihre Mutter etwas davon ahnt. Aber wie lange kann sie ihre Probleme noch verheimlichen?
Die Schicksalsschläge der jüngeren Vergangenheit haben bei der Oberärztin einen heftigen Rückfall in die Krankheit verursacht, die sie mittlerweile auch schon bei der Arbeit beeinträchtigt.
Lediglich im Kreis der Familie kann sie ihre Sorgen ein wenig beiseiteschieben, als ihre kleine Schwester Emma zu Besuch kommt. Doch sobald sie wieder allein ist, fällt sie in alte Muster zurück.
Gerade, als sie sich für ihre nächste Fressorgie eingedeckt hat, begegnet sie Maren auf dem Kiez, die sich kurz zuvor ausgerechnet mit Julian getroffen hatte - eine schicksalhafte Begegnung, wie die GZSZ-Wochenvorschau zeigt.
"Lilly, hi, hast Du Großeinkauf gemacht, soll ich Dir helfen?", bietet sie ihrer Tochter an, die daraufhin versucht, sie abzuwimmeln. "Nee, alles gut, ich schaffe das", entgegnet diese und will schnell weitergehen.
Maren erkennt, dass Lilly wieder unter Bulimie leidet
So leicht lässt sich Maren aber nicht abweisen. "Warte mal, ich wollte Dir nur sagen ... Ich habe mich gerade mit Julian getroffen, der ist aus Indonesien zurück", schenkt sie der Ärztin diesmal von Beginn an reinen Wein ein. "Cool, bis dann", zeigt die sich weiterhin kurz angebunden.
Für ihre Mutter ist das Gespräch aber noch nicht beendet: "Lilly, warte mal, ich ..." versucht sie ihr Kind erneut in ein Gespräch zu verwickeln, wird aber einfach stehen gelassen. Verwirrt entschließt sich Maren, ihrer Tochter zu folgen. Die hat gerade ihre Tüte vor der Tür abgestellt, um in ihrer Tasche nach ihrem Wohnungsschlüssel zu suchen.
"Lilly?", setzt Mutter Seefeld erneut an und wird harsch unterbrochen: "Was ist denn?", wird sie angefaucht. "Das frage ich Dich", erwidert Maren. Lilly betont daraufhin noch einmal, dass alles gut sei. "Nee, Du bist einfach abgehauen", stellt ihre Mama besorgt fest und vermutet, dass es doch etwas mit ihrem neuerlichen Date mit Julian zu tun haben könnte.
Als ihr Blick dann auf Lillys wunde Fingerknöchel fällt, entgleisen ihr sämtliche Gesichtszüge. Diesen Anblick kennt Maren und sie begreift sofort die schockierende Wahrheit: Lilly leidet wieder unter Bulimie!
Ob sich Lilly jetzt endlich ihrer Mutter anvertrauen und wie sich ihr Rückfall auf Marens Beziehung zu Julian auswirken wird, erfährst Du montags bis freitags ab 19.40 Uhr bei RTL und jeweils eine Woche vorab auf RTL+.
Titelfoto: RTL / Rolf Baumgartner