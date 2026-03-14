GZSZ: Diese Entdeckung schockiert Maren zutiefst

Lilly leidet bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" weiterhin unter den Folgen der Bulimie, ohne dass ihre Mutter etwas davon ahnt, aber wie lange noch?

Von Thorsten Meiritz

Berlin - Lilly leidet bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" weiterhin unter den Folgen der Bulimie, ohne dass ihre Mutter etwas davon ahnt. Aber wie lange kann sie ihre Probleme noch verheimlichen?

Als Emma (2.v.l.) zu Besuch kommt, kann Lilly (2.v.r.) ihre Probleme für kurze Zeit im Kreis der Familie vergessen. © RTL / Rolf Baumgartner Die Schicksalsschläge der jüngeren Vergangenheit haben bei der Oberärztin einen heftigen Rückfall in die Krankheit verursacht, die sie mittlerweile auch schon bei der Arbeit beeinträchtigt. Lediglich im Kreis der Familie kann sie ihre Sorgen ein wenig beiseiteschieben, als ihre kleine Schwester Emma zu Besuch kommt. Doch sobald sie wieder allein ist, fällt sie in alte Muster zurück. Gerade, als sie sich für ihre nächste Fressorgie eingedeckt hat, begegnet sie Maren auf dem Kiez, die sich kurz zuvor ausgerechnet mit Julian getroffen hatte - eine schicksalhafte Begegnung, wie die GZSZ-Wochenvorschau zeigt. Gute Zeiten, schlechte Zeiten (GZSZ) GZSZ-Star kündigt Entwicklungen an, "die wirklich niemand kommen sieht" "Lilly, hi, hast Du Großeinkauf gemacht, soll ich Dir helfen?", bietet sie ihrer Tochter an, die daraufhin versucht, sie abzuwimmeln. "Nee, alles gut, ich schaffe das", entgegnet diese und will schnell weitergehen.

Als sie wieder allein ist, kehren Lillys Ängste schlagartig zurück. © RTL

Maren erkennt, dass Lilly wieder unter Bulimie leidet