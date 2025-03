GZSZ-Drama spitzt sich zu: Schlägt sich Julian auf Jo Gerners Seite?

Julian versteht sich eigentlich auf Anhieb sehr gut mit seinem Vater und entwickelt sogar Gefühle für ihn , wäre da nicht der Brief , den Gerner angeblich geschrieben haben soll.

Nachdem bereits Anna-Katharina Fecher (36) die Zuschauer aufgeklärt hat, wie es für ihre Figur Matilda im Gerner-Drama weitergeht , gibt jetzt auch Darsteller Onno Buß (30) in einem RTL-Interview einen Einblick in die weitere Entwicklung seiner Rolle.

Die Beziehung von Julian und Matilda wird auf eine harte Probe gestellt. © RTL/Rolf Baumgartner

Julian selbst fühle sich allerdings verraten, als er davon erfährt, dass Zoe von Anfang an in Matildas Racheplan involviert war. Dadurch könnte die innige Beziehung der beiden sogar Risse davon tragen, deutet der GZSZ-Star an.

Jos Sohn würde sogar die Frage durch den Kopf schießen, ob er nur eine Schachfigur in Matildas Intrige gewesen sein. Am Ende ist ihre Bindung dann aber doch stark genug. "Wenn überhaupt, könnte nur der Tod sie endgültig auseinanderreißen", unterstreicht der Schauspieler.

So weit wird es aber wohl nicht kommen, denn mit Elinors Rückkehr, die extra in den Kolle-Kiez kommt, um ihren Sohn endlich wiederzusehen, fliegt auch ihr düsteres Geheimnis auf.

Als Matilda von der Lüge ihrer Mutter erfährt, ist es Julian, der sie auffängt, "aber die Enthüllungen werden unweigerlich harte Konsequenzen nach sich ziehen", lässt Onno Buß neue Probleme erahnen. Was er damit konkret meint, erfahrt Ihr montags bis freitags ab 19.40 Uhr bei RTL und jeweils eine Woche vorab auf RTL+.