GZSZ: Emily fällt aus allen Wolken, als sie hört, was Kate von sich gibt

Berlin - Kate gerät bei " Gute Zeiten, schlechte Zeiten " in die falschen Kreise und das hat prekäre Auswirkungen auf ihr Verhalten, wie Mama Emily entsetzt feststellen muss.

Moritz kann sich nur schwer beherrschen, als er von Kate attackiert wird. © RTL / Rolf Baumgartner

Zwar hat ihre Tochter mit Schulkameradin Helena endlich eine neue Freundin gefunden, aber die pflegt familienbedingt die Nähe zu einer Freikirche, die gefährliche Dogmen postuliert und auch Kates Ansichten nach und nach immer mehr beeinflusst.

Die wurde von ihren Eltern eigentlich sehr tolerant erzogen, schließlich hat sie gleich zwei Väter und ihr Großvater hat sich in fortgeschrittenem Alter noch zu seiner Homosexualität bekannt, was bislang kein Problem für seine Enkelin darstellte.

Doch die ständige Einflussnahme durch Helena und ihre Familie hinterlässt Spuren bei Kate, die verhindert, dass Papa Paul Helenas Mutter mal ordentlich die Meinung geigt. Wie sehr ihre Tochter bereits "umgepolt" worden ist, erschreckt auch Emily, wie die GZSZ-Wochenvorschau zeigt.

Moritz, der gerade zu Besuch in der WG ist, telefoniert mit einem Freund: "Okay, starker Mann, dann bis später", schmeichelt er seinem Gesprächspartner, was Kate und Helena mitbekommen, die sich gerade für die Schule fertig machen.

"Vielleicht solltest Du mal in Helenas Gemeinde kommen", schlägt Kate ihm vor, nachdem sie ihn mit abschätzigem Blick von Kopf bis Fuß gemustert hat.