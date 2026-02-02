GZSZ-Erik begeht schweren Fehler: Fliegt seine Affäre jetzt auf?
Berlin - Erik tut sich mit seinem Doppelleben bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" zusehends schwerer und das wird nicht ohne Konsequenzen bleiben. Wie lange kann er seine Affäre noch geheim halten?
Obwohl er in Toni seine Traumfrau gefunden und auch geheiratet hat, geht ihm Matilda nicht aus dem Kopf. Immer wieder trifft er sich im Hotel mit ihr und hat anschließend ein schlechtes Gewissen.
Die Gerner-Tochter weiß, worauf sie sich eingelassen hat und dass sie sich eigentlich keine allzu großen Hoffnungen machen darf. "Was ist das hier mit uns?", will sie dennoch von Erik wissen.
Der Koch weiß darauf zwar keine richtige Antwort, will aber auf jeden Fall nicht ohne sie sein. Dennoch will er sich nach Tonis Rückkehr von einem Einsatz voll auf sie einlassen, auch um sein schlechtes Gewissen zu beruhigen, wie die GZSZ-Wochenvorschau zeigt.
Nach einem schönen, wenn auch pannenreichen Ausflug gibt er Paul die Schlüssel zu seinem Wagen zurück. "Man Paul, du hättest Toni mal sehen sollen: Sie am Wagenheber, ick am Radkreuz - dit jing Hand in Hand, dit war wie jeschmiert", schwärmt er seinem Kumpel vom Teamwork beim Reifenwechsel vor.
Erik verabredet sich mit der falschen Frau im Hotel
"Ich sag' nur: Dream-Team", freut sich der Tischler, der von der Affäre seines Freundes weiß, über die gelungene Wiedervereinigung. "Blindet Verständnis, wirklich krass", betont Erik.
"So was hat man nur einmal", versucht Paul ihm die besondere Beziehung zu Toni ins Gedächtnis zu rufen, bevor er sich verabschiedet. Just in diesem Augenblick bekommt der Ex-Knacki eine Nachricht von seiner Frau. Die beiden texten verliebt hin und her.
Dann erblickt Erik auf der anderen Straßenseite Matilda und sofort tobt das Gefühlschaos von Neuem in ihm. Er will sich für ein weiteres Schäferstündchen mit ihr verabreden. "Blaue Stunde im Hotel Dual? Freu mich auf dich!", schreibt er ihr.
Das denkt er zumindest, denn er schickt die Nachricht versehentlich an Toni, die sich über den Inhalt sehr wundert. Ist Eriks Affäre damit jetzt aufgeflogen?
Wie Toni auf diese ominöse Botschaft reagiert und welche Überraschung Erik im Hotel erwartet, erfahrt Ihr montags bis freitags ab 19.40 Uhr bei RTL und jeweils eine Woche vorab auf RTL+.
Titelfoto: RTL / Rolf Baumgartner