GZSZ-Ermittlungen abgeschlossen: Müssen Emily, Lilly und Nihat in den Knast?

Emily (l.) und Lilly warten gespannt, welche Neuigkeiten Nihat von ihrer Anwältin am Telefon mitgeteilt bekommt. © RTL / Rolf Baumgartner

Rückblick: Beim Versuch, Lilly zu entführen, wurde Martin Ahrens von Emily und Nihat überwältigt und in die Havel gestoßen. In Schockstarre sahen die drei dabei zu, wie der Prügel-Papa langsam in den Fluten versank.

Aus Angst, niemand würde ihnen glauben, in Notwehr gehandelt zu haben, verschwiegen sie den Vorfall. Doch nach und nach stellte die Polizei Ermittlungen zu Martins Verschwinden an und kam dem Trio schließlich auf die Spur.

Hier spielte insbesondere Kommissar Sascha Beck eine entscheidende Rolle, der sich bei seinen Ermittlungen ausgerechnet in Emily verliebte und schließlich die Wahrheit erfuhr. Später verriet er die Tatverdächtigen dann aber doch bei seinen Kollegen.

Nach einem letzten spektakulären Racheakt, inklusive Entführung und Mordversuch, ist Ahrens mittlerweile hinter Schloss und Riegel.

Dennoch hatte die Staatsanwaltschaft Anklage gegen die Freunde erhoben. Zu einem Prozess soll es allerdings nicht mehr kommen, wie die GZSZ-Wochenvorschau zeigt.