GZSZ: Helena beleidigt Kates Opa - ihre Reaktion überrascht

"Aber er ist nicht normal", versucht die ihre Freundin einmal mehr zu beeinflussen, doch Kate bleibt diesmal standhaft und geigt Helena, zu Emilys Freude, endlich die Meinung.

"Wer ist denn schon normal, in der Schule sind wir inzwischen auch die Creeps", stellt Kate fest. Das sei aber nur so, "weil wir an was glauben und die anderen dumm sind", entgegnet Helena trotzig.

"Stefan und Florian sind toll, egal was Du und Deine Kirche sagen", stellt sich die Enkelin schützend vor ihren Großvater. "Kate, was ist auf einmal mit Dir?", fragt Helena erstaunt. "Mit mir ist nichts, mit Dir schon", wendet sich Pauls Tochter von ihr ab.

"Ich dachte, Du wärst meine Freundin? Du willst nur meine Freundin sein, wenn ich genau das Gleiche denke wie Du", knallt Helena Kate wutentbrannt an den Kopf, bevor sie eilig ihre Sachen zusammenpackt und wortlos die WG verlässt.

"Es tut mir so leid, Opa", entschuldigt sich Kate bei Stefan. Der ist aber gar nicht böse auf seine Enkeltochter, ganz im Gegenteil: "Ach Kate, ich bin so stolz auf Dich", freut er sich über ihren Sinneswandel und nimmt sie liebevoll in den Arm.

