GZSZ-Hochzeit während Mordermittlung: Für wen die Glocken läuten sollen
Berlin - Ausgerechnet während der Kolle-Kiez bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" von einem Doppelmord erschüttert wird, plant Jessica den schönsten Tag ihres Lebens.
Zwar war die Krankenschwester schon einmal mit dem kürzlich verblichenen Carlos verheiratet, doch als dessen Firma pleite ging und er in den Knast wanderte, ließ sich die Blondine scheiden und kam nach Berlin.
Mit Philip soll jetzt alles anders werden. Der Chefarzt ist eine "solide Partie" und auch in Jessys Leben ist inzwischen Ruhe eingekehrt. Der Traumhochzeit steht also eigentlich nichts mehr im Weg, oder doch?
Ein Vorfall wirft einen Schatten auf die geplante Trauung und der Braut in spe scheinen auf den letzten Drücker noch Zweifel zu kommen, wie die GZSZ-Wochenvorschau zeigt.
"Morgen wird mein Hochzeitskleid zur Anprobe geliefert, wenn du Zeit hast?", bittet sie Nina um Unterstützung, die ihrer Schwester bei den Vorbereitungen gern behilflich ist.
Doch dann gibt es ein erstes Problem: "Mein Hochzeitskleid hängt beim Zoll fest", informiert die Heiratswillige Toni. Am Ende geht dann aber doch alles gut: "Auf den Zoll, der doch noch das Kleid rausgerückt hat", bringt die Polizistin einen Toast aus, bevor sie mit Mutter und Tante anstößt.
Jessica ist mit ihrem Brautkleid nicht zufrieden
Bei der Anprobe schleichen sich dann aber Zweifel ein. Ist ihre Wahl wirklich die richtige? Jessica betrachtet sich skeptisch im Spiegel, während Nina letzte Hand an den Traum in Weiß anlegt.
"Jetzt stellt dir mal vor, du hast dieses Kleid an und überall sind Blumen um dich rum", versucht Toni für die richtige Stimmung zu sorgen, doch Jessy scheint weiterhin nicht vollends von ihrer Wahl überzeugt zu sein.
"Und dann steht da Philip und du gehst langsam auf ihn zu", versucht ihre Nichte sie weiter in die alles entscheidende Situation zu versetzen. Langsam hellt sich die Miene ihrer Tante auf. "Ja", haucht sie.
Letztendlich wird es aber ausgerechnet ein Missgeschick sein, das am Ende zu ihrem magischen Brautmoment führt.
Welches Malheur Jessica am Ende die Augen öffnen wird, erfährst Du montags bis freitags ab 19.40 Uhr bei RTL und jeweils eine Woche vorab auf RTL+.
Titelfoto: RTL / Rolf Baumgartner