GZSZ: Könnte diese Nachricht alles für Philip ändern?

Berlin - Nach Jessicas Seitensprung-Beichte hält Philip bei " Gute Zeiten, schlechte Zeiten " nichts mehr im Kolle-Kiez - könnte eine unerwartete Nachricht jetzt alles ändern?

Nina wird in ihrer Verzweiflung von Michi aufgefangen. © RTL / Rolf Baumgartner

Die Krankenschwester musste Ninas schreckliches Geheimnis wahren, konnte und wollte ihren Verlobten aber nicht mehr anlügen, der sich gerade voll in die Hochzeitsvorbereitungen gestürzt hatte.

Also tischte sie ihm eine fiese Lüge auf und gab schweren Herzens vor, ihn betrogen zu haben. Der Chefarzt reiste daraufhin nach London zurück und wollte eigentlich mit der Beziehung abschließen.

In der Zwischenzeit haben sich die Ereignisse auf dem Kiez jedoch überschlagen. Nina hat ihre Taten gestanden und Jessica steht plötzlich allein da, denn auch Toni, Laura und John sind nicht gut auf sie zu sprechen. Einzig Michi steht ihr bei.

Achtung, Spoiler!

Jessy beschließt, bei Philip reinen Tisch zu machen, aber ihr Geliebter blockt alle ihre Versuche ab. Also hinterlässt sie ihm eine folgenschwere Nachricht, wie die GZSZ-Wochenvorschau zeigt.

Der Arzt sitzt gerade im Auto, als er seine Mailbox abhört. "Philip, ich bin's", vernimmt er mit leicht genervter Miene Jessicas Stimme. Er entschließt sich jedoch, weiterzuhören und traut seinen Ohren kaum.