GZSZ-Julian voll im Rausch: Stürzt der Gerner-Sohn jetzt richtig ab?

Berlin - Julian befindet sich bei " Gute Zeiten, schlechte Zeiten " mitten in einer gefährlichen Spirale aus emotionalem Chaos und Drogenexzessen.

Julian greift immer wieder zu Kokain um seinen Frust und Schmerz zu betäuben. © RTL

Seit seiner Ankunft im Kolle-Kiez hat der Sohn von Jo Gerner schon so einiges erlebt: Er hat seinen leiblichen Vater wiedergefunden und wurde von ihm verstoßen, hat sich mit seiner geliebten Zwillingsschwester zerstritten, zwei neue Halbschwestern kennengelernt und er hatte diverse Schäferstündchen mit Mutter und Tochter Seefeld.

Zu allem Überfluss trägt er eine große Mitschuld an der Geiselnahme, bei der Matilda in große Gefahr geraten und Johanna sogar schwer verletzt worden ist.

Denn er war es, der Robin die Drogen gegeben hatte, die letztlich zu der Kurzschlusshandlung geführt haben, und er hat sich obendrein völlig zugedröhnt seine Schlüssel von ihm klauen lassen.

"Sein gelegentlicher Opportunismus sowie seine Bereitschaft zu lügen, um sich Vorteile zu verschaffen, rufen immer wieder Krisenzeiten hervor", erklärt Schauspieler Onno Buß (31) das Verhalten seiner Figur in einem RTL-Interview.

Dabei sei er eigentlich nur auf der "Suche nach Liebe", stellt der 31-Jährige fest. "Mütterlicherseits wurde er manipuliert und bekam Liebe nur unter Bedingungen, väterlicherseits fühlte er sich von der Geburt seines Halbbruders Valentin an links liegen gelassen", schildert er die Ablehnung, die Julian entgegenschlug.