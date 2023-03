GZSZ: Jessicas Baby-Lüge bröckelt - Ausgerechnet er erfährt die Wahrheit

Doch auch von anderer Seite droht Ninas Schwester Ungemach, denn als Carlos von ihrer vermeintlichen Schwangerschaft erfährt, stellt er seine Ex zur Rede, wie die GZSZ-Wochenvorschau zeigt.

Zwar nimmt sie sich immer wieder vor, Tuner reinen Wein einzuschenken, doch inzwischen hat sie sich längst viel zu tief in ihr Lügengebilde verstrickt, auch wenn sie von ihrem schlechten Gewissen geplagt wird. Der romantische Neuanfang mit dem Kaffee-Millionär ist einfach zu schön, um ihn durch die Wahrheit zu zerstören.

Allerdings hatte er im Eifer des Gefechts vollkommen übersehen, dass der eigentlich negativ ausgefallen war, doch Jessi ließ ihn in dem Glauben, Vater zu werden.

Mit ihrem eigentlich ungewollten Schwangerschafts-Schwindel ist es ihr gelungen, Max wieder an sich zu binden. Der war nämlich davon ausgegangen, dass die Blondine ein Kind von ihm erwartet, als ihm ihr Schwangerschaftstest zufällig in die Hände fiel.

Carlos erfährt die Wahrheit über Jessicas Schwangerschaft. © RTL / Rolf Baumgartner

"Jessica, bist Du schwanger?", fragt er sie bei einem zufälligen Aufeinandertreffen im Vereinsheim ohne große Umschweife und wird umgehend von ihr zurechtgewiesen: "Was, spinnst Du, das geht Dich gar nichts an", kanzelt sie ihn ab und will gehen.



Doch der heißblütige Latino stellt sich ihr in den Weg: "Ist es von mir?", will er wissen und ergänzt, dass sie eigentlich keine Kinder haben wollte. "Jessi, bitte ich muss es wissen!"

"Entspann Dich, es ist nicht von Dir", gibt sie ihm zu verstehen aber Carlos lässt nicht locker: "In der wievielten Woche bist Du?", hakt er nach. "Man, Du bist raus, reicht das nicht", giftet Jessica ihn daraufhin an.

"Jessi, hör auf zu lügen, von wem ist das Kind?", fordert ihr Ex sie mit Nachdruck auf, endlich Klartext zu reden. Um den Quälgeist loszuwerden, platzt sie schließlich mit der Wahrheit heraus: "Von niemandem, es gibt keins, okay! Halt Dich einfach raus, verstanden?"

Ausgerechnet Carlos weiß nun also von Jessicas Geheimnis. Wird er seine Ex-Frau decken oder sie erneut bei Tuner verraten? Ihr erfahrt es immer montags bis freitags ab 19.40 Uhr bei RTL und jederzeit auf RTL+.