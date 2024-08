GZSZ: Jo Gerner geht aufs Ganze und stellt Rosa Lehmann ein Ultimatum

Berlin - Jo Gerner steht bei " Gute Zeiten, schlechte Zeiten " kurz dem Ziel: Mit einer fiesen Intrige hat er es geschafft, Rosa Lehmann in die Ecke zu drängen.

Der entgegnet jedoch, dass es darauf nicht ankomme, denn "es wird auch so seine Wirkung entfalten", zeigt sich Gerner siegessicher.

Allerdings will Rosa nicht so einfach klein beigeben und droht ihrem Kontrahenten, wie die GZSZ-Wochenvorschau zeigt.

Jetzt scheint es nur noch eine Frage der Zeit zu sein, bis die Mutter von Felix einknickt und ihm ihre Anteile an der Lehmann-Bank überschreibt.

Jo Gerner hat wie immer ein Ass im Ärmel: Der Brief von Felix zwingt Rosa zur Kapitulation. © RTL / Rolf Baumgartner

Doch Lehmann weiß, sich zu verteidigen. "Ich werde sie in Grund und Boden klagen, für alle entgangenen Geschäfte, ich muss ihnen wohl nicht sagen, um wie viel es dabei geht!", droht sie ihrem Widersacher.

Sie könne ihm alles nachweisen, da sie im Besitz seiner Mails sei, behauptet die Geschäftsfrau. "Aber nicht alle", gibt Jo zu bedenken und drückt ihr den Brief von Felix in die Hand, mit dem alles begann. "Das lässt sie in einem wirklich schlechten Licht erscheinen", wirft er ihr vor.

"Wissen Sie, was sein letzter Wunsch war? Dass sie alles verlieren", knallt er ihr eiskalt an den Kopf. Und diese Nachricht aus dem Jenseits soll seine Wirkung nicht verfehlen, wie ein GZSZ-Spoiler verrät.

"Es gibt morgen eine Vorstandssitzung wegen der Übernahme von 'Dermit & Drummer'. Wenn Sie dazukommen, stelle ich Sie als neuen Mehrheitseigner der Lehmann-Bank vor", kapituliert Rosa schließlich.

Damit ist Jo Gerner also endlich am Ziel. Ob er seine Rache lange auskosten kann, erfahrt Ihr montags bis freitags ab 19.40 Uhr bei RTL und jeweils eine Woche vorab auf RTL+.