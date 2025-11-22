GZSZ-Liebescomeback bei Laura und John? "Das kann's nicht gewesen sein"
Berlin - Gibt es für Laura und John bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" doch noch die Chance auf ein Happy End oder werfen sie ihre Ehe leichtfertig weg?
Yvonnes Tochter war unverhofft aus Los Angeles nach Berlin zurückgekehrt - eigentlich nur, um ihr Arbeitsvisum zu verlängern. Ihrem Noch-Ehemann wollte sie dabei auf gar keinen Fall über den Weg laufen und sich am liebsten unbemerkt wieder aus dem Staub machen.
Doch es sollte anders kommen. Ein zufälliges Zusammentreffen mit John verlief zunächst alles andere als herzlich, aber noch hat Laura die Scheidungspapiere nicht unterzeichnet.
Ein Treffen an ihrem Lieblingsplatz könnte jetzt alles noch einmal verändern, wie die GZSZ-Wochenvorschau zeigt. Die beiden verabreden sich am kleinen Eiffelturm in Wedding.
Laura wartet bereits auf einer Bank. Als John langsam auf sie zukommt, erhebt sie sich. Die beiden stehen sich lange Zeit gegenüber und schauen sich tief in die Augen - ohne ein Wort zu sagen.
Laura will ihre Ehe mit John nicht einfach wegwerfen
Plötzlich bricht sie das Schweigen: "Das kann's nicht gewesen sein", bemerkt Laura den Tränen nahe mit gebrochener Stimme. "Das geht einfach nicht!"
Mit ihren Worten trifft sie einen Nerv bei ihrem Mann, der die Scheidung ursprünglich nur eingereicht hatte, um eine Reaktion seiner Frau zu provozieren.
Vorsichtig streckt er seinen Arm aus und fährt ihr sanft über die Wange. "Ich liebe Dich", haucht er ihr zart entgegen. Laura ist zutiefst gerührt und ergreift seine Hand.
Haben die beiden tatsächlich die Chance auf einen Neuanfang? Schließlich ist John immer noch fest dazu entschlossen, sie um seine Tochter zu kümmern und teilt sich ausgerechnet mit Lauras Erzfeindin Zoe das Sorgerecht für die kleine Clara.
Ob bei Laura tatsächlich ein Sinneswandel einsetzt und sie sich mit der Ex-Agentin, die ihr einst nach dem Leben trachtete, arrangieren kann, erfahrt Ihr montags bis freitags, ab 19.40 Uhr, bei RTL und jeweils eine Woche vorab auf RTL+.
Titelfoto: RTL / Rolf Baumgartner