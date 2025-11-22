GZSZ-Liebescomeback bei Laura und John? "Das kann's nicht gewesen sein"

Berlin - Gibt es für Laura und John bei " Gute Zeiten, schlechte Zeiten " doch noch die Chance auf ein Happy End oder werfen sie ihre Ehe leichtfertig weg?

Das erste Zusammentreffen von Laura und John läuft feindselig ab. © RTL / Rolf Baumgartner

Yvonnes Tochter war unverhofft aus Los Angeles nach Berlin zurückgekehrt - eigentlich nur, um ihr Arbeitsvisum zu verlängern. Ihrem Noch-Ehemann wollte sie dabei auf gar keinen Fall über den Weg laufen und sich am liebsten unbemerkt wieder aus dem Staub machen.

Doch es sollte anders kommen. Ein zufälliges Zusammentreffen mit John verlief zunächst alles andere als herzlich, aber noch hat Laura die Scheidungspapiere nicht unterzeichnet.

Ein Treffen an ihrem Lieblingsplatz könnte jetzt alles noch einmal verändern, wie die GZSZ-Wochenvorschau zeigt. Die beiden verabreden sich am kleinen Eiffelturm in Wedding.

Laura wartet bereits auf einer Bank. Als John langsam auf sie zukommt, erhebt sie sich. Die beiden stehen sich lange Zeit gegenüber und schauen sich tief in die Augen - ohne ein Wort zu sagen.