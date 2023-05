GZSZ-Moritz rastet aus und geht auf einen Mann los: "Hey du Wi**ser!"

Michi macht sich große Sorgen um seinen Sohn. © RTL / Rolf Baumgartner

"Hey, Du Wichser", schreit er ihn an, bevor er erkennt, dass es sich um eine Verwechslung handelt. "Digga, was soll das man, was willst Du von mir?", will der unbekannte junge Mann fassungslos wissen.

"Sorry, das war ein Irrtum", entschuldigt sich Mo, woraufhin der Fremde von Dannen zieht, während das Ex-Model ihm ungläubig hinterherschaut.

Michi wird Zeuge des Vorfalls und sucht anschließend das Gespräch mit seinem Sohn: "Was war das?", fragt er besorgt, schließlich war Moritz kürzlich auch ihm gegenüber handgreiflich geworden.

"Du sagst, ich soll mich nicht einmischen aber das kann ich nicht, Junge! Ich liebe Dich, verdammte Axt", macht der Michi-Man seinem Filius klar, in der Hoffnung endlich zu ihm durchzudringen.

"Ich kann Dich nicht zwingen, aber bitte rede mit mir!", fleht er seinen Sohn noch einmal eindringlich an, sich ihm anzuvertrauen.

